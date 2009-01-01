إسرائيل: وقف إطلاق النار في لبنان ربما في الساعات أو الايام القادمة

الأربعاء 15 أبريل 2026 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

تسابق إسرائيل الزمن لمواصلة عدوانها في لبنان وسط توقعات بصدور قرار امريكي بوقف إطلاق النار خلال الساعات وربما الأيام القليلة المقبلة، بالتزامن مع انطلاق جولة المفاوضات التاريخية بين بيروت وتل أبيب في واشنطن.

وبينما تسعى الولايات المتحدة إلى التوصل إلى تفاهمات بين إسرائيل ولبنان، يركز الجيش الإسرائيلي على تحقيق ما وصفته القناة 12 الإسرائيلية مكاسب ميدانية قبل أن يُطلب من القيادة السياسية اتخاذ قرار بشأن استمرار القتال.

تتوقع المؤسسة العسكرية في اسرائيل أن يصدر القرار الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار خلال الساعات أو الأيام القادمة.

وفي هذا السياق، يسارع الجيش الإسرائيلي إلى تنفيذ سلسلة من العمليات الهجومية، في محاولة لاستغلال الوقت المتاح وإلحاق المزيد من الضرر بحزب الله قبل أي وقف محتمل لإطلاق النار.

يتزايد في إسرائيل إدراكٌ بأنّ الميزة الاستراتيجية ستظل قائمة حتى في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار في المستقبل القريب. ويعود ذلك، إلى نفوذ هذه المنطقة، والمتمثل في سيطرة إسرائيل على جنوب لبنان. وتُعتبر هذه المنطقة ورقة ضغط مهمة في أي اتفاق مستقبلي.

في هذا السياق، توضح إسرائيل أنه لا يُتوقع أي انسحاب من الأراضي، وأن عودة السكان اللبنانيين إلى القرى الجنوبية لن تكون ممكنة دون اتفاق رسمي. وينصب التركيز على إنشاء آلية تضمن أمن المستوطنات الشمالية وترسيخ الشروط على أرض الواقع بشكل ملزم.

وعُقد اجتماع ثلاثي في واشنطن بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والسفير الإسرائيلي يحيئيل ليتر، والسفيرة اللبنانية ندى حمد الموعد. وقد وُصف الاجتماع، الذي استمر لساعات، بأنه "نقطة انطلاق" ويُمثل بداية عملية تهدف إلى التوصل إلى مفاوضات مباشرة بين الدول.

