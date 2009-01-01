برلماني بولندي يواجه خطر السجن بعد رفعه "الصليب المعقوف" على علم إسرائيل

أثار قيام النائب البولندي اليميني، كونراد بيركوفيتش، برفع علم إسرائيلي مُعدّل يحمل "الصليب المعقوف" داخل قبة البرلمان، موجة غضب عارمة وإدانات رسمية من وارسو وتل أبيب وواشنطن، وسط مطالبات بملاحقته قانونياً بتهمة معاداة السامية والترويج للنازية.

وخلال جلسة مخصصة لمناقشة الصراع في الشرق الأوسط، وصف عضو حزب "الكونفدرالية" إسرائيل بأنها "رايخ ثالث جديد"، متهماً إياها بارتكاب جرائم حرب في غزة ولبنان باستخدام الفوسفور الأبيض.

وقام بيركوفيتش بنشر العلم الذي استبدل فيه "نجمة داود" بالشعار النازي، في خطوة تزامنت مع إحياء إسرائيل لذكرى "الهولوكوست"، مما ضاعف من حدة الاستنكار الدولي.

ردود الفعل الرسمية

بولندا: وصفت وزارة الخارجية التصرف بـ "المستنكر والمسيء للغاية"، مؤكدة أن انتقاد السياسات الإسرائيلية لا يبرر استخدام رموز النازية. من جانبه، أعلن رئيس البرلمان، فلودزيميرز تشارزاستي، عن توجه لفرض غرامات مالية مشددة على النائب، مع إحالة الملف للجهات القانونية للتحقيق في "جريمة تدنيس علم دولة أجنبية".

إسرائيل: وصفت السفارة الإسرائيلية في وارسو الحادث بـ "العمل المروع"، معتبرة أنه تدنيس للرموز اليهودية في يوم ذكرى ضحايا المحرقة، وطالبت السلطات البولندية باتخاذ إجراءات حازمة لردع مثل هذه السلوكيات.

الولايات المتحدة: انضم السفير الأمريكي لدى بولندا، توم روز، إلى قائمة المنددين، واصفاً ما جرى بأنه انتهاك صارخ للقيم الإنسانية والذاكرة التاريخية.

ويواجه بيركوفيتش (41 عاماً) احتمال السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، حيث تُجرم القوانين البولندية الاستخدام العلني للرموز النازية، نظراً للحساسية التاريخية المفرطة تجاه الحقبة التي عانت فيها البلاد من الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية.