إغلاق الجمعية الخيرية الإسلامية في الخليل واعتقال رئيسها وموظفين بعد اقتحام استمر ساعات

الثلاثاء 14 أبريل 2026 11:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، مقر الجمعية الخيرية الإسلامية في مدينة الخليل، بقرار عسكري، واعتقلت رئيسها الشيخ حاتم البكري، إلى جانب عدد من موظفي الجمعية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت منطقة “الحاووز الأول” حيث يقع مقر الجمعية، وأغلقت المنطقة بشكل كامل، ومنعت حركة المركبات والمواطنين، وسط إطلاق قنابل الصوت لتفريق المتواجدين.

وأضافت المصادر أن عملية الاقتحام استمرت نحو أربع ساعات، قامت خلالها القوات بتفتيش المبنى وتخريب محتوياته، قبل أن تُعلق قرار الإغلاق على أبوابه.

يُذكر أن سلطات الاحتلال كانت قد اقتحمت مقر الجمعية نهاية الشهر الماضي، وأغلقت مقر إدارتها في خطوة تصعيدية متواصلة بحق المؤسسة.

