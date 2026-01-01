حزب الله يعلن شن 14 هجوما على مواقع ومستوطنات وتجمعات عسكرية إسرائيلية

الثلاثاء 14 أبريل 2026 11:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيروت /سما/

أعلن “حزب الله”، الثلاثاء، تنفيذ 14 هجوما على مواقع ومستوطنات وتجمعات عسكرية إسرائيلية.
جاء ذلك في سلسلة بيانات أصدرها الحزب منذ فجر الثلاثاء وحتى الساعة 13:50 تغ، أوضح فيها أن الهجمات تأتي “دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على خرق العدو لاتفاق وقف إطلاق النار، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدو”.
وأضاف أن هذا الرد “سيستمر إلى أن يتوقف العدوان الإسرائيلي الأمريكي على بلدنا وشعبنا” المتواصل منذ 2 مارس/ آذار الماضي.
** مستوطنات
ومفصلا الهجمات، أفاد الحزب في بياناته بشن 3 هجمات بصواريخ على مستوطنتين شمالي إسرائيل، هما: كريات شمونة (مرة واحدة) ومسكاف عام (مرتين).
** مواقع عسكرية
الحزب ذكر كذلك أنه شن 7 هجمات بصواريخ ومسيرات على مواقع عسكرية، تشمل في شمال إسرائيل ثكنة ليمان شمال مستوطنة نهاريا، وغرفة إدارة نار قرب مربض كفرجلعادي، ومرابض مدفعية في مستوطنة كابري.
فيما تشمل المواقع العسكرية المستهدفة في الجولان السوري المحتل موقع نافه أطيب، ومحطة الاتصالات في ثكنة العليقة، إضافة إلى مرابض مدفعية في بلدة البياضة جنوبي لبنان (هجومان).
** تجمعات جنود
وذكر الحزب أنه هاجم بصواريخ 4 تجمعات على الأقل لجنود الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، منها 3 تجمعات شرق مدينة بنت جبيل، وقرب مجمع موسى عباس، وتجمع في مدينة الخيام.

