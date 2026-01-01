ترامب يتحدث عن إمكانية استئناف المحادثات مع إيران في باكستان “خلال اليومين المقبلين”

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن محادثات جديدة بين بلاده وإيران قد تعقد خلال اليومين المقبلين في باكستان.

جاء ذلك في مقابلة هاتفية لترامب مع صحيفة نيويورك بوست الأمريكية، الثلاثاء، ألمح فيها إلى احتمال جولة جديدة من المحادثات مع إيران، بعد فشل المفاوضات الأولى يوم الأحد.

وأضاف مخاطبا مراسل صحيفة نيويورك بوست الذي ما زال موجودا في العاصمة الباكستانية، “عليكم البقاء هناك، ربما يحدث شيء خلال يومين”.

وأردف: “نحن أكثر ميلاً للذهاب إلى باكستان، لأن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يقوم بعمل رائع (في المحادثات مع طهران)”.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا، الأحد، انتهاء جولة مفاوضات في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب، وسط تبادل للاتهامات بشأن مسؤولية تعثر المحادثات.

وأعلنت واشنطن وطهران، في 8 أبريل/نيسان الجاري، هدنة لمدة أسبوعين بوساطة باكستان، تمهيدًا لمفاوضات أوسع تهدف إلى إنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.