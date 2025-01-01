مجازر اسرائيلية مستمرة ..11 شهيداً في قطاع غزة

تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 187 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والتهدئة؛ التي دخلت حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر 2025، في قطاع غزة، تزامنًا مع ارتكاب انتهاكات واعتداءات جديدة واستمرار فرض قيود وتشديدات عسكرية على معابر القطاع.

وبلغت حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع 11 شهيداً من شمال قطاع غزة.

واستشهد مساء الثلاثاء، 5 مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المدنيين في محيط مفترق الدنف بمخيم الشاطىء، غربي مدينة غزة.

وأوردت المصادر الطبية أن خمسة شهداء ومصابون؛ بينهم حالات حرجة، نُقلوا من مخيم الشاطئ إلى مستشفى الشفاء.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال استهدفت، مساء اليوم، مجموعة من المواطنين المدنيين داخل مخيم الشاطئ للاجئين، غربي مدينة غزة. بينما أفيد بتسجيل عدة إصابات في مكان الاستهداف.





وبيّن سكان محليون أن القصف الإسرائيلي في مخيم الشاطئ غربي غزة، استهدف، وعبر الطيران الحربي المسير، بركسًا وبجواره مولدات كهرباء في محيط مفترق الدنف بالمخيم.

وبدوره، قال جهاز "الدفاع المدني" إن طواقمه توجهت إلى مكان الاستهداف الإسرائيلي في معسكر الشاطئ، غربي غزة.





وشارت مصادر محلية إلى أن طائرة حربية مُسيرة تابعة لقوات الاحتلال قصفت مركبة تابعة للشرطة الفلسطينية في مدينة غزة، ما أدى لارتقاء شهداء وتسجيل عدة إصابات.

وصرحت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بأن "طائرات الاحتلال تستهدف مركبة شرطية في شارع النفق وسط مدينة غزة، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى".

وأوردت مصادر محلية أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف مركبة الشرطة أسفر عن ارتقاء 4 شهداء؛ بينهم طفل، وعدد من الجرحى. مبينة أن الاستهداف تم قرب صيدلية الأسرى بشارع النفق بمدينة غزة.

وصرحت "وزارة الداخلية" بأن ضابط شرطة استشهد، وثلاثة مواطنين؛ أحدهم طفل، بينما أصيب 9 آخرين من الشرطة والمارة؛ بينهم حالات حرجة، جراء قصف طائرات الاحتلال لمركبة شرطية تابعة لمركز شرطة التفاح والدرج بمدينة غزة أثناء مهمة اعتيادية للشرطة ظهر اليوم.

وأفيد، عصر اليوم الثلاثاء، باستشهاد مواطن مدني وإصابة آخرين، برصاص قوات الاحتلال، عقب استهدافه داخل مخيّم حلاوة للاجئين والنازحين، بمنطقة جباليا، شمالي قطاع غزة.

وأوضحت مصادر محلية أن الطفل آدم أحمد حلاوة (14 عاماً)، قد استشهد برصاص الاحتلال في مخيم حلاوة بجباليا البلد، شمالي قطاع غزة؛ وهو الطفل الثاني خلال أقل من 3 ساعات بينما كان الأول يحيى الملاحي (3 أعوام) بقصف إسرائيلي جوي في شارع النفق، وسط مدينة غزة.

وأُبلغ عن عدد من الجرحى، مساء اليوم الثلاثاء، بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين قرب منتزه المحطة في حي التفاح، شرق مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية ومحلية مُتطابقة، إن شهيدًا وصل إلى مستشفى الشفاء الطبي، من منطقة العلمي في مشروع بيت لاهيا، شمالي غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال، بعد عصر اليوم الثلاثاء، بشكل مُكثف، شرقي مخيم البريج للاجئين، وسط قطاع غزة.

ونبه سكان محليون إلى أن طيران الاحتلال الحربي يًطلق النار بكثافة شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة، تزامنا مع قصف مدفعي مكثف من الدبابات الإسرائيلية شرقي المدينة.

وتُطلق الآليات العسكرية الإسرائيلية النار بشكل مُكثف تجاه المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، وشرقي مدينة غزة. بينما ألقت مُسيّرة حربية إسرائيلية قنبلة على شرق مخيم البريج للاجئين، وسط قطاع غزة.

واستهدف قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية الإسرائيلية، شرقي بلدة القرارة شمال شرقي خانيونس، تزامنًا مع قصف مدفعي طال المناطق الشرقية للمدينة، جنوبي قطاع غزة.