الموساد ينفي اتهامه بتضليل ترامب: المهمة في إيران لم تكتمل بعد

رد رئيس الموساد ديدي بارنيع على تقارير اتهمته بتضليل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر الإيحاء بقرب سقوط النظام الإيراني في الأيام الأولى للحرب. وخلال فعالية أُقيمت في مقر الموساد بمناسبة يوم الهولوكوست، أكد بارنيا أن أربعين يومًا من القتال العنيف حققت إنجازات مهمة، أبرزها توجيه ضربة قاسية لما وصفه بـ"التهديد الرئيسي" المتمثل في السعي لتدمير إسرائيل.

وأضاف أن المهمة لم تنتهِ بعد، موضحًا أنهم لم يتوقعوا حسمها مع توقف القتال، بل خططوا لمواصلة الحملة في المرحلة اللاحقة، مشددًا على أن الالتزام لن يكتمل إلا بإحداث تغيير في النظام الذي وصفه بالمتطرف.