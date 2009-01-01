إسرائيل ترد على ميلوني : ليست لدينا اتفاقية أمنية مع إيطاليا

نقلت القناة الـ13 عن الخارجية الإسرائيلية أن إعلان الحكومة الإيطالية إلغاء التعاون الأمني لا يضر بأمن إسرائيل.

وأضافت "ليست لدينا اتفاقية أمنية مع إيطاليا بل مجرد مذكرة تفاهم بلا مضمون حقيقي".

وأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا مالوني، تعليق اتفاقية الدفاع مع إسرائيل مع تصاعد الاحتجاجات العالمية على الحرب الأمريكية وإسرائيل على إيران.

وقالت مالوني للصحفيين على هامش زيارة إلى فيرونا: "بالنظر إلى الوضع الراهن، قررت الحكومة تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع إسرائيل".

وأكدت ميلوني اليوم الثلاثاء على أهمية مواصلة مفاوضات السلام لإنهاء الحرب بين ⁠الولايات المتحدة وإيران، والسعي أيضا لإعادة فتح مضيق هرمز.

وقالت ميلوني للصحفيين في مدينة فيرونا بشمال إيطاليا "من الضروري مواصلة ‌العمل ⁠لدفع مفاوضات السلام قدما، وبذل كل جهد ممكن لتحقيق ⁠الاستقرار وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يعد ⁠أساسيا بالنسبة لنا ليس فقط ⁠من أجل إمدادات الوقود بل والأسمدة".