الاحتلال الاسرائيلي يواصل القتل في غزة ..5 شهداء في مجزرة اسرائيلية جديدة

الثلاثاء 14 أبريل 2026 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة/سما/

تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 187 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والتهدئة؛ التي دخلت حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر 2025، في قطاع غزة، تزامنًا مع ارتكاب انتهاكات واعتداءات جديدة واستمرار فرض قيود وتشديدات عسكرية على معابر القطاع.

وقالت مصادر محلية أن طائرة حربية مُسيرة تابعة لقوات الاحتلال قصفت مركبة تابعة للشرطة الفلسطينية في مدينة غزة، ما أدى لارتقاء شهداء وتسجيل عدة إصابات.

وصرحت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بأن "طائرات الاحتلال تستهدف مركبة شرطية في شارع النفق وسط مدينة غزة، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى".

 

وأوردت مصادر محلية أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف مركبة الشرطة أسفر عن ارتقاء 4 شهداء؛ بينهم طفل، وعدد من الجرحى. مبينة أن الاستهداف تم قرب صيدلية الأسرى بشارع النفق بمدينة غزة.

وقالت مصادر طبية ومحلية مُتطابقة، إن شهيدًا وصل إلى مستشفى الشفاء الطبي، من منطقة العلمي في مشروع بيت لاهيا، شمالي غزة.

وقالت مصادر محلية أن جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن آليات الاحتلال العسكرية المتمركزة قرب "الخط الأصفر" تطلق النار بكثافة صوب المناطق الشرقية لمخيم البريج للاجئين والنازحين، وسط قطاع غزة.

وأطلق طيران الاحتلال الحربي المروحي، صباح اليوم الثلاثاء، النار بشكل مُكثف في حادثتين منفصلتين، شرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

ونوه سكان محليون إلى أن قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف لمنازل المواطنين في منطقة أبو زيتون، في مخيم جباليا للاجئين، شمالي قطاع غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال، شرقي مدينة غزة، بالقصف. بينما نسفت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين شرقي حيّ الزيتون، جنوب شرقي المدينة.

وجددت آليات الاحتلال العسكرية المتمركزة على امتداد الخط الشرقي للمحافظة الوسطى، صباح اليوم، إطلاق النار وسط قطاع غزة.

وأمس الإثنين، ارتقى 8 مدنيين فلسطينيين "شهداء"؛ بينهم صحفي، وأصيب آخرون، إثر ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لـ 13 خرقًا لاتفاقية التهدئة الهشة في القطاع.

وأسفرت انتهاكات الاحتلال وخروقاته المستمرة لاتفاقية التهدئة عن ارتقاء 754 شهيدًا، إلى جانب إصابة 2100 مواطن؛ وفق معطيات طبية رسمية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية.

وارتفعت الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، في الـ 7 من أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و333 شهيدًا، بالإضافة لـ 172 ألفًا و202 مصاب بجروح متفاوتة.

وبالتزامن مع استمرار الخروقات الإسرائيلية، طرح المبعوث الدولي ورئيس "مجلس السلام" نيكولاي ميلادينوف مؤخرًا خطة لـ "نزع سلاح" المقاومة في قطاع غزة وربط ذلك بإعمار القطاع عبر عدة مراحل.

