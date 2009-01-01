  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

هآرتس : تعليمات للسفير الإسرائيلي بواشنطن برفض وقف إطلاق النار في لبنان

الثلاثاء 14 أبريل 2026 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

-نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر بأن سفير إسرائيل بواشنطن لديه تعليمات برفض طلب وقف إطلاق النار أثناء استمرار التفاوض مع لبنان.

وأضافت المصادر: "سفير إسرائيل سيؤكد استمرار الحرب لنزع سلاح حزب الله خلال المفاوضات التي تنطلق اليوم بواشنطن".

وحسب المصادر نفسها فإن نتنياهو يرى في المفاوضات مع لبنان فرصة لكسب الوقت دون وقف الحرب.

 يُعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الثلاثاء، اجتماع بين سفيري لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة، في محاولة لفتح ثغرة في جدار الصراع الذي تجدد منذ 2 مارس/آذار الماضي، وستكون هذه المحادثات أول لقاء مباشر منذ عقود بين ممثلين عن الطرفين اللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسية.

وتأتي هذه المحادثات التي ترعاها واشنطن وسط تباين حاد في الأهداف، إذ تسعى بيروت لانتزاع وقف فوري لإطلاق النار، بينما ترفض تل أبيب مناقشة وقف إطلاق النار، وتصر على أن الأولوية لنزع سلاح حزب الله وتأمين حدودها الشمالية.

ويشارك في الاجتماع -الذي يستضيفه السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى– كل من السفيرة اللبنانية ندى حمادة معوض والسفير الإسرائيلي يحيئيل ليتر، إلى جانب كل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووالمستشار مايكل نيدهام، وفقا لما أفاد له مراسل موقع أكسيوس.

الأكثر قراءة اليوم

رداً على اغلاق مضيق هرمز ..اسرائيل تخشى من رد إيراني وشيك..

من حاول اسقاط طائرة الوفد الايراني المشارك في محادثات إسلام آباد؟

تقرير : تقدم ملحوظ في الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران

إيران تهدد: أمن موانئ الخليج وبحر عُمان إما للجميع أو ليس لأحد ولن يسمح للسفن المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل المرور عبر مضيق هرمز

“تقبَّلوا هزيمتكم”.. مسؤول إيراني: نملك أوراق لمواجهة الحصار وتصريحات ترامب بشأن هرمز مجرد تهديد وبعيدة عن الواقع

كوبا هدفنا القادم.. ترامب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وسنستعيد "الغبار النووي" بطريقة أو بأخرى

تحذير إسرائيلي: تركيا هي إيران الجديدة في الشرق الأوسط

الأخبار الرئيسية

متشبثة بـ"جدول زمني" .. مصادر تكشف رد حماس على مطالبتها "نزع السلاح"

حصار بحري على إيران: واشنطن تسيطر على خليج عُمان وبحر العرب وتوجه تحذيرا للسفن

طهران وواشنطن اتفقتا على جولة جديدة من المحادثات الخميس القادم ..

إيران تطالب دول خليجية والأردن بتعويضات عن "مشاركتها" في الحرب ضدها إلى جانب اسرائيل وأميركا..

نعيم قاسم: أهداف العدو واضحة.. تدمير القوة التي يتمتع بها لبنان تمهيدا لـ"إسرائيل الكبرى"