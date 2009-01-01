هآرتس : تعليمات للسفير الإسرائيلي بواشنطن برفض وقف إطلاق النار في لبنان

القدس المحتلة / سما /

-نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر بأن سفير إسرائيل بواشنطن لديه تعليمات برفض طلب وقف إطلاق النار أثناء استمرار التفاوض مع لبنان.

وأضافت المصادر: "سفير إسرائيل سيؤكد استمرار الحرب لنزع سلاح حزب الله خلال المفاوضات التي تنطلق اليوم بواشنطن".

وحسب المصادر نفسها فإن نتنياهو يرى في المفاوضات مع لبنان فرصة لكسب الوقت دون وقف الحرب.

يُعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الثلاثاء، اجتماع بين سفيري لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة، في محاولة لفتح ثغرة في جدار الصراع الذي تجدد منذ 2 مارس/آذار الماضي، وستكون هذه المحادثات أول لقاء مباشر منذ عقود بين ممثلين عن الطرفين اللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسية.

وتأتي هذه المحادثات التي ترعاها واشنطن وسط تباين حاد في الأهداف، إذ تسعى بيروت لانتزاع وقف فوري لإطلاق النار، بينما ترفض تل أبيب مناقشة وقف إطلاق النار، وتصر على أن الأولوية لنزع سلاح حزب الله وتأمين حدودها الشمالية.

ويشارك في الاجتماع -الذي يستضيفه السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى– كل من السفيرة اللبنانية ندى حمادة معوض والسفير الإسرائيلي يحيئيل ليتر، إلى جانب كل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووالمستشار مايكل نيدهام، وفقا لما أفاد له مراسل موقع أكسيوس.