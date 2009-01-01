الاحصاء يعلن مؤشر غلاء المعيشة خلال شهر آذار

رام الله/سما/

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً نسبته 5.27% في فلسطين خلال شهر آذار 2026 مقارنة مع شهر شباط 2026.

وياتي ذلك نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 157.26%، وأسعار البطاطا بنسبة 104.24%، وأسعار الغاز بنسبة 47.53%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 45.48%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بنسبة 43.72%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 21.26%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 16.23%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 14.33%، وأسعار البيض بنسبة 11.31%، وأسعار بدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 10.49%، وأسعار الوقود السائل المستخدم كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 5.57%، و"البنزين" بنسبة 5.16%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 5.42%، وأسعار الأرز بنسبة 3.97%، وأسعار الخبز بنسبة 3.82%، وكان السبب الرئيسي هو ارتفاع أسعار تلك السلع في قطاع غزة.

عند مقارنة الأسعار خلال شهر آذار 2026 مع شهر آذار2025، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 3.02%، (بواقع 5.01% في قطاع غزة، وبنسبة 2.94% في القدس J1*، وبنسبة 1.40% في الضفة الغربية**).

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً حاداً نسبته 12.42% خلال شهر آذار 2026 مقارنة مع شهر شباط 2026، وذلك بسبب حالة من عدم الاستقرار في أسواق القطاع حيث استمرت أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية بالارتفاع بشكل ملحوظ في الأسواق.

ارتفعت أسعار السلع الآتية بشكل ملحوظ في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ البصل الناشف 13 شيكلاً/كغم، والثوم الناشف 20 شيكلاً/كغم، والبطاطا 12 شيكلاً/كغم، والطحين 65 شيكلاً/25كغم، والبندورة بيوت بلاستيكية 22 شيكلاً/كغم، والباذنجان 18 شيكلاً/كغم، والفلفل الحار 50 شيكلاً/كغم، والفليفلة الحلوة 34 شيكلاً/كعم، والملفوف 9 شواكل/كغم، وخيار بيوت بلاستيكية 16 شيكلاً/كغم، واسطوانة الغاز 679 شيكلاً/اسطوانة 12كغم، والخبز 2.35 شواكل/كغم، والدجاج 31 شيكلاً/كغم، وزيت عباد الشمس 36 شيكلاً/3لتر، والبرتقال 8 شواكل/كغم، والليمون 14 شيكلاً/كغم، والموز والتفاح 15 شيكلاً/كغم لكل منهما، والرمان والكوسا 17 شيكلاً/كغم لكل منهما، والافوكادو والزهرة 11 شيكلاً/كغم لكل منهما، والكولا 4 شواكل/علبة 330مل، والبيض 40 شيكلاً/2كغم، وأرز حبة طويلة 8 شواكل/كغم، والعدس الجاف 7 شواكل/كغم، والفاصولياء الناشفة 6 شواكل/كغم، والسكر 5 شواكل/كغم، ولحم عجل مجمد 50 شيكلاً/كغم، والسولار 34 شيكلاً/لتر، والقهوة 127 شيكلاً/كغم، والبنزين "95" 81 شيكلاً/لتر.

ارتفاع في مؤشر غلاء المعيشة في الضفة الغربية

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية** ارتفاعاً نسبته 0.75% خلال شهر آذار 2026، مقارنة مع شهر شباط 2026، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 15.78%، وأسعار الوقود السائل المستخدم كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 4.75%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 4.42%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3.32%، وأسعار الغاز بنسبة 2.26%، وأسعار الوقود السائل المستخدم كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 2.00%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.94%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.17%.

ارتفعت أسعار السلع الآتية في الضفة الغربية لتبلغ بالمتوسط؛ البندورة بيوت بلاستيكية 9 شواكل/كغم، والبامية 26 شيكلاً/كغم، وخيار بيوت بلاستيكية 7 شواكل/كغم، والسولار 5.96 شواكل/لتر، والدجاج 18 شيكلاً/كغم، والموز 7 شواكل/كغم، والرمان 12 شيكلاً/كغم، واسطوانة الغاز 77 شيكلاً/اسطوانة 12كغم، والبنزين "95" 6.85 شواكل/لتر، وزيت الزيتون 42 شيكلاً/كغم، ولحم غنم طازج 98 شيكلاً/كغم، ولحم عجل طازج 70 شيكلاً/كغم.

ارتفاع في مؤشر غلاء المعيشة في القدس

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس J1* ارتفاعاً نسبته 0.62% خلال شهر آذار 2026، مقارنة مع شهر شباط 2026، نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 23.43%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 17.45%، وأسعار البطاطا بنسبة 5.73%، وأسعار البيض بنسبة 3.06%، وأسعار الوقود السائل المستخدم كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 2.07%، و"البنزين" بنسبة 1.80%، وأسعار الغاز بنسبة 1.98%.

سجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في القدس J1* لتبلغ بالمتوسط: البندورة بيوت بلاستيكية 15 شيكلاً/كغم، والفليفلة الحلوة 12 شيكلاً/كعم، وخيار بيوت بلاستيكية 13 شيكلاً/كغم، والبصل الناشف 4 شواكل/كغم، والبطاطا 5 شواكل/كغم، والبيض 35 شيكلاً/2كغم، والسولار 6.91 شواكل/لتر، والبنزين "95" 7.27 شواكل/لتر، واسطوانة الغاز 138 شيكلاً/اسطوانة 12كغم.