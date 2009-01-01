الاحتلال يواصل خروقاته وينسف منازل بحي الزيتون وجباليا

الثلاثاء 14 أبريل 2026 09:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ١٨٧ في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى استشهاد سبعة مواطنين وإصابة أعداد اخرى في مختلف مناطق القطاع .

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخر مساء الاثنين اثر غارة اسرائيلية استهدفت مطعما بحي الرمال بمدينة غزة.

وقالت مصادر محلية ان الشهيد هو إسلام هشام قنيطة من سكان مدينة غزة.

كما استشهد ثلاثة مواطنين احدهما متأثر بجراحه وأصيب عدد آخر جنوب قطاع غزة في خروقات اسرائيلية لملف وقف إطلاق النار .

وتمكنت فرق الإسعاف من انتشال إنتشال الشهيد محمد محفوظ شلوف ٥٦ عام سكان خانيونس اثر طلق ناري بالقرب من تبة ابو عطايا شمال مدينة رفح جنوب القطاع.

واستشهد المواطن محمود سليمان الفقعاوي بنيران مسيرة إسرائيلية في محيط دوار بني سهيلا شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وجددت فجر الثلاثاء قوات الاحتلال عمليات نسف المنازل بحي الزيتون شرق مدينة غزة .

كما نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف لمنازل المواطنين في منطقة أبو زيتون في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار بشكل مكثف شمال بيت لاهيا شمالي غزة وشرقي خان يونس جنوب القطاع.

