  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

موسكو تشكك في اهداف مجلس السلام الذي شكله ترامب بشأن غزة

الثلاثاء 14 أبريل 2026 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تحفظات جدية وتساؤلات متزايدة حول ماهية وأهداف 'مجلس السلام' الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشكيله مؤخراً للتعامل مع الأوضاع في قطاع غزة. وأكد كيريل لوغفينوف، رئيس دائرة المنظمات الدولية في الخارجية الروسية أن الغموض يكتنف المهام الحقيقية لهذا المجلس وآليات عمله الميدانية، مما يثير ريبة المجتمع الدولي حول الجدوى من وجوده في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح المسؤول الروسي في تصريحات نقلتها مصادر إعلامية أن حالة من عدم اليقين تسود حتى بين الدول التي وافقت رسمياً على الانضمام إلى هذا الكيان الجديد. وأشار إلى أن عدداً كبيراً من الوفود الدولية فضلت الاكتفاء بصفة 'مراقب' داخل المجلس بدلاً من الانخراط الكامل، وهو ما يعكس غياب الثقة في التوجهات الأمريكية التي تقف خلف هذه المبادرة السياسية.

وفي سياق متصل، انتقدت موسكو بشدة استمرار الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الاحتلال يواصل تقييد وصول المساعدات الإنسانية بشكل ملموس رغم التدهور الكارثي للأوضاع المعيشية. واعتبرت الخارجية الروسية أن هذه الممارسات تتناقض تماماً مع أي مساعٍ حقيقية للسلام، خاصة في ظل تصاعد وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بمعدلات غير مسبوقة تاريخياً.

كما لفت لوغفينوف الانتباه إلى تصاعد موجات العنف والتطرف من قبل المستوطنين في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أنها وصلت إلى مستويات غير عادية تحت حماية قوات الاحتلال. وأضاف أن فترة الأعياد الدينية المنصرمة شهدت انتهاكات صارخة للوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة بمدينة القدس، حيث تم منع المصلين من الوصول إليها وممارسة شعائرهم بحرية.

وحذرت الدبلوماسية الروسية من اتساع رقعة الصراع في المنطقة، مستشهدة بتقارير الأمم المتحدة التي تنذر باحتمالية تكرار مأساة قطاع غزة في الأراضي اللبنانية. وأشارت المصادر إلى أن التوترات لا تزال في ذروتها بجنوب سوريا، وتحديداً في محافظتي السويداء والقنيطرة والجولان المحتل، مما يهدد بانفجار إقليمي شامل لا يمكن السيطرة على تداعياته.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن في يناير الماضي عن تأسيس 'مجلس السلام' تحت رئاسته المباشرة، موجهاً دعوات لعدة دول للمشاركة فيه. وكان من المفترض أن يتولى المجلس مهمة مراقبة تنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار في غزة، مع خطط مستقبلية لتوسيع صلاحياته لتشمل ملفات دولية أخرى، وهو ما تراه موسكو محاولة لتهميش الدور الأممي في حل النزاعات.

الأكثر قراءة اليوم

ترامب ينشر صورة له على هيئة المسيح المخلص (شاهد الصورة)

سقوط "قلعة أوربان" .. كيف فقد نتنياهو "خط دفاعه الأخير" في أوروبا؟

رداً على اغلاق مضيق هرمز ..اسرائيل تخشى من رد إيراني وشيك..

مسؤولون وخبراء: إيران تحتفظ بأدوات صنع القنبلة النووية رغم القصف الأمريكي الإسرائيلي

تقرير : تقدم ملحوظ في الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران

إيران تهدد: أمن موانئ الخليج وبحر عُمان إما للجميع أو ليس لأحد ولن يسمح للسفن المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل المرور عبر مضيق هرمز

“تقبَّلوا هزيمتكم”.. مسؤول إيراني: نملك أوراق لمواجهة الحصار وتصريحات ترامب بشأن هرمز مجرد تهديد وبعيدة عن الواقع

الأخبار الرئيسية

متشبثة بـ"جدول زمني" .. مصادر تكشف رد حماس على مطالبتها "نزع السلاح"

حصار بحري على إيران: واشنطن تسيطر على خليج عُمان وبحر العرب وتوجه تحذيرا للسفن

طهران وواشنطن اتفقتا على جولة جديدة من المحادثات الخميس القادم ..

ميلوني: تصريحات ترامب ضد البابا ليو "غير مقبولة"

إيران تطالب دول خليجية والأردن بتعويضات عن "مشاركتها" في الحرب ضدها إلى جانب اسرائيل وأميركا..