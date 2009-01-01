تراجع أسعار النفط واستقرار الدولار وسط آمال بحوار أميركي إيراني

الثلاثاء 14 أبريل 2026 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

انخفضت أسعار النفط في الأسواق العالمية، اليوم الثلاثاء، مع تراجع المخاوف المتعلقة بالإمدادات، مدفوعة بتزايد الآمال بإمكانية استئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران. 

ويأتي هذا التراجع في ظل مؤشرات على تهدئة محتملة قد تسهم في استقرار تدفقات الطاقة.

في المقابل، حافظ الدولار على استقراره رغم استمرار الضغوط المرتبطة بالإجراءات الأميركية على الموانئ الإيرانية، تزامنا مع استمرار المحادثات بين الجانبين، ما يعكس حالة ترقب في الأسواق لأي تطورات سياسية قد تؤثر على المشهد الاقتصادي.

وسجل مؤشر الدولار ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.04% ليصل إلى 98.38، في وقت صعد فيه اليورو بنسبة 0.03% إلى 1.1761 دولار.

وفي أسواق الطاقة، تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي بأكثر من دولارين خلال التعاملات الآسيوية المبكرة لتصل إلى 96.99 دولارًا للبرميل، متأثرة بآمال التهدئة.

