الاحتلال يشن حملة اعتقالات تطال عشرات الشبان في بلعا شرق طولكرم

رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في بلدة بلعا شرق طولكرم، طالت عشرات الشبان، خلال اقتحام واسع، رافقته تعزيزات عسكرية وانتشار مكثف للآليات الراجلة والمحمولة في شوارع وأحياء البلدة.

وأفادت مصادر محلية "، بأن قوات الاحتلال داهمت عددا كبيرا من منازل المواطنين، وفتشتها بشكل دقيق، وعمدت إلى اعتقال عشرات الشبان بعد تقييد أيديهم وتعصيب أعينهم، واقتيادهم مشيا على الأقدام باتجاه ثكنة عسكرية ومركز تحقيق أقامته داخل البلدة، عقب الاستيلاء على منزل المواطن خالد خضر.

وأضافت المصادر أن الاقتحام لا يزال متواصلا منذ الساعة الواحدة فجرا، حيث علقت مديرية التربية والتعليم دوام المدارس وجاهيا، وحولته إلى التعليم الإلكتروني، حفاظاً على سلامة الطلبة.