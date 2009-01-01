  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يشن حملة اعتقالات تطال عشرات الشبان في بلعا شرق طولكرم

الثلاثاء 14 أبريل 2026 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في بلدة بلعا شرق طولكرم، طالت عشرات الشبان، خلال اقتحام واسع، رافقته تعزيزات عسكرية وانتشار مكثف للآليات الراجلة والمحمولة في شوارع وأحياء البلدة.

وأفادت مصادر محلية "، بأن قوات الاحتلال داهمت عددا كبيرا من منازل المواطنين، وفتشتها بشكل دقيق، وعمدت إلى اعتقال عشرات الشبان بعد تقييد أيديهم وتعصيب أعينهم، واقتيادهم مشيا على الأقدام باتجاه ثكنة عسكرية ومركز تحقيق أقامته داخل البلدة، عقب الاستيلاء على منزل المواطن خالد خضر.

وأضافت المصادر أن الاقتحام لا يزال متواصلا منذ الساعة الواحدة فجرا، حيث علقت مديرية التربية والتعليم دوام المدارس وجاهيا، وحولته إلى التعليم الإلكتروني، حفاظاً على سلامة الطلبة.

الأكثر قراءة اليوم

ترامب ينشر صورة له على هيئة المسيح المخلص (شاهد الصورة)

سقوط "قلعة أوربان" .. كيف فقد نتنياهو "خط دفاعه الأخير" في أوروبا؟

رداً على اغلاق مضيق هرمز ..اسرائيل تخشى من رد إيراني وشيك..

مسؤولون وخبراء: إيران تحتفظ بأدوات صنع القنبلة النووية رغم القصف الأمريكي الإسرائيلي

تقرير : تقدم ملحوظ في الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران

إيران تهدد: أمن موانئ الخليج وبحر عُمان إما للجميع أو ليس لأحد ولن يسمح للسفن المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل المرور عبر مضيق هرمز

“تقبَّلوا هزيمتكم”.. مسؤول إيراني: نملك أوراق لمواجهة الحصار وتصريحات ترامب بشأن هرمز مجرد تهديد وبعيدة عن الواقع

الأخبار الرئيسية

متشبثة بـ"جدول زمني" .. مصادر تكشف رد حماس على مطالبتها "نزع السلاح"

حصار بحري على إيران: واشنطن تسيطر على خليج عُمان وبحر العرب وتوجه تحذيرا للسفن

طهران وواشنطن اتفقتا على جولة جديدة من المحادثات الخميس القادم ..

ميلوني: تصريحات ترامب ضد البابا ليو "غير مقبولة"

إيران تطالب دول خليجية والأردن بتعويضات عن "مشاركتها" في الحرب ضدها إلى جانب اسرائيل وأميركا..