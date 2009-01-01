رحلة الموت ..60 عاملا فلسطينيا داخل شاحنة قمامة...

القدس المحتلة/سما/

في مشهد يعكس قسوة الواقع الفلسطيني، أعلن جيش الاحتلال اعتقال عشرات العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، بعدما تم العثور عليهم مختبئين داخل شاحنة قمامة عند احد الحواحز، أثناء سعيهم للوصول إلى الداخل بحثا عن لقمة عيش.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فقد كان عدد من هؤلاء العمال في حالة إعياء شديد، حيث وجد بعضهم فاقدا للوعي نتيجة الظروف الصعبة داخل الحاوية.

وأفادت المواقع العبرية نقلا عن الجهات المختصة أنه تم احتجاز أكثر من 60 عاملا مع نقلهم لتلقي العلاج، في وقت تعكس فيه الحادثة حجم المعاناة التي يدفعها آلاف العمال في سبيل تأمين لقمة العيش حيث اجلستهم اسرائيل منذ اكتوبر 2023 في بيوتهم في ظل غياب الجهات الرسمية الفلسطينية وحتى نقابات العمال عن القيام بدورهم وإنقاذ قرابة 300 الف عامل كانوا يشكلون العمود الفقري ورافعة للحالة الاقتصادية في الضفة الغربية.