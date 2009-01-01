رحلة الموت ..60 عاملا فلسطينيا داخل شاحنة قمامة...

الثلاثاء 14 أبريل 2026 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

في مشهد يعكس قسوة الواقع الفلسطيني، أعلن جيش الاحتلال اعتقال عشرات العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، بعدما تم العثور عليهم مختبئين داخل شاحنة قمامة عند احد الحواحز، أثناء سعيهم للوصول إلى الداخل بحثا عن لقمة عيش.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فقد كان عدد من هؤلاء العمال في حالة إعياء شديد، حيث وجد بعضهم فاقدا للوعي نتيجة الظروف الصعبة داخل الحاوية.

وأفادت المواقع العبرية نقلا عن الجهات المختصة أنه تم احتجاز أكثر من 60 عاملا مع نقلهم لتلقي العلاج، في وقت تعكس فيه الحادثة حجم المعاناة التي يدفعها آلاف العمال في سبيل تأمين لقمة العيش حيث اجلستهم اسرائيل منذ اكتوبر 2023 في بيوتهم في ظل غياب الجهات الرسمية الفلسطينية وحتى نقابات العمال عن القيام بدورهم وإنقاذ قرابة 300 الف عامل كانوا يشكلون العمود الفقري ورافعة للحالة الاقتصادية في الضفة الغربية.

الأكثر قراءة اليوم

ترامب ينشر صورة له على هيئة المسيح المخلص (شاهد الصورة)

سقوط "قلعة أوربان" .. كيف فقد نتنياهو "خط دفاعه الأخير" في أوروبا؟

رداً على اغلاق مضيق هرمز ..اسرائيل تخشى من رد إيراني وشيك..

مسؤولون وخبراء: إيران تحتفظ بأدوات صنع القنبلة النووية رغم القصف الأمريكي الإسرائيلي

تقرير : تقدم ملحوظ في الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران

إيران تهدد: أمن موانئ الخليج وبحر عُمان إما للجميع أو ليس لأحد ولن يسمح للسفن المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل المرور عبر مضيق هرمز

“تقبَّلوا هزيمتكم”.. مسؤول إيراني: نملك أوراق لمواجهة الحصار وتصريحات ترامب بشأن هرمز مجرد تهديد وبعيدة عن الواقع

الأخبار الرئيسية

متشبثة بـ"جدول زمني" .. مصادر تكشف رد حماس على مطالبتها "نزع السلاح"

حصار بحري على إيران: واشنطن تسيطر على خليج عُمان وبحر العرب وتوجه تحذيرا للسفن

طهران وواشنطن اتفقتا على جولة جديدة من المحادثات الخميس القادم ..

ميلوني: تصريحات ترامب ضد البابا ليو "غير مقبولة"

إيران تطالب دول خليجية والأردن بتعويضات عن "مشاركتها" في الحرب ضدها إلى جانب اسرائيل وأميركا..