طهران وواشنطن اتفقتا على جولة جديدة من المحادثات الخميس القادم ..

الثلاثاء 14 أبريل 2026 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

كشف دبلوماسي من دولة وسيطة أن طهران وواشنطن اتفقتا بالفعل على عقد جولة جديدة من المحادثات.

ووفقاً لمسؤولين باكستانيين كبار، فقد تم اقتراح استضافة المحادثات في إسلام أباد، ومن المرجح أن تعقد الجولة التالية في وقت مبكر من يوم الخميس.

ويناقش مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية عقد اجتماع آخر مع مسؤولين إيرانيين قبل انتهاء وقف إطلاق النار، إذا سنحت الفرصة.

هذا ما أفاد به مصدر مطلع على تفاصيل المحادثات لشبكة CNN، موضحاً أن هذه مجرد مناقشات تمهيدية، ولا يوجد ما يضمن انعقاد الاجتماع فعلياً.

بحسب المصدر نفسه، يجري دراسة المواعيد والأماكن المحتملة للمحادثات، مع اتخاذ استعدادات سريعة في حال إحراز تقدم: "علينا أن نكون مستعدين لاتخاذ إجراءات سريعة إذا سارت الأمور في هذا الاتجاه". كما أفاد مصدر إقليمي بأن تركيا تعمل على تضييق الفجوة بين الولايات المتحدة وإيران.

وخلال المفاوضات في باكستان، طالبت الولايات المتحدة إيران بوقف تخصيب اليورانيوم لمدة عشرين عاماً، لكن وفقاً لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، وافق الإيرانيون على تأجيل لمدة خمس سنوات فقط. وذكر التقرير أن الرئيس دونالد ترامب رفض العرض.

كما ورد أن الولايات المتحدة طالبت بإزالة اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، بينما اقترحت طهران تخفيف المادة "بشكل كبير" بحيث لا يمكن استخدامها لإنتاج أسلحة نووية

