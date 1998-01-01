الشيخ نبيل العوضي يعلق بعد قرار سحب جنسيته في الكويت

الثلاثاء 14 أبريل 2026 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سما / وكالات /

أعلنت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)،  صدور ثلاثة مراسيم أميرية تقضي بسحب الجنسية الكويتية من 2182 شخصاً، فضلاً عن الأشخاص الذين اكتسبوها معهم بطريق التبعية من زوجات وأبناء.

  وشملت القائمة أسماء بينها الداعية المعروف الشيخ نبيل العوضي، والذي سُحبت جنسيته سابقا، قبل أن تعاد له.   وكتب العوضي "الحمدلله على كل حال، وإنا لله وإنا إليه راجعون". وأضاف في تغريدات أخرى "قدموا لأنفسكم واعملوا لآخرتكم، تفوزوا في الدنياة والآخرة".    وكانت وسائل إعلام كويتية قالت في نيسان/ أبريل من العام الماضي، إن العوضي ممن جرى سحب جنسياتهم، إلا أن المرسوم الرسمي صدر الاثنين.

واللافت أن الشيخ نبيل العوضي وُلد لعائلة من فئة البدون في الكويت، وتم منحه الجنسية في العام 1998.

  إلا أن الجنسية سُحبت منه في العام 2014 بعد اتهامه بـ"تقويض النظام"، إلا أنها أعيدت له في العام 2018 بقرار من مجلس الوزراء.

