نعيم قاسم: أهداف العدو واضحة.. تدمير القوة التي يتمتع بها لبنان تمهيدا لـ"إسرائيل الكبرى"

بيروت /سما/

أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني نعيم قاسم اليوم الاثنين، أن "أهداف العدو واضحة"، وهي "تدمير القوة التي يتمتع بها لبنان" تمهيدا لما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى".

وفي ما يلي، أبرز ما جاء في كلمة نعيم قاسم:



رجي يعلن فصل الملف اللبناني عن الإيراني: الدولة وحدها من يفاوض

هذا اليوم سنحدد القراءة لهذه المرحلة على قاعدة ان تطورات كثيرة حصلت تتطلب موقفا متكاملا يبين وجهة نظر حزب الله.

هذا العدوان لا يراعي اي اعتبار انساني اخلاقي هو احتلال صمدنا وصمد المقامون وسعبنا ولبنان واستطعنا مع كل المقومات أن نصل إلى أن توقع الدولة اتفاق غير مباشر مع العدو في نوفمبر 2024.

الاتفاق نص على توقف العدوان بشكل كامل والافراج عن الأسرى وبدء الإعمار.

تحملنا على مدى 15 شهرًا بعدم تطبيق اسرائيل لأي بند من الاتفاق.

صبرنا ولم تتقدم الدبلوماسية خطوة واحدة رغم مئات الشهداء والجرحى والوتيرة كانت واحجة استمرار العدوان على لبنان من العدو بدعم أمريكي كامل.

ردينا في التوقيت المناسب ووجحدنا ان هذا التوقيت هو المناسب للذهاب الى تطبيق الاتفاق فاكتشف أن خطة عدوانية كبيرة جدا كانت معدة للبنان وحرمنا العدو من مفاجأتنا وإيقاع خسائر كبيرة جدا كانت ممكن أن تحصل.

أهداف العدو واضحة تدمير القوة التي يتمتع بها لبنان تمهيدًا لإسرائيل الكبرى.. للعلم كل لبنان مستهدف لأن إسرائيل عندما تحتل جنوب لبنان يعني تحتل لبنان وعندما تضغط وتوزع قتلها على الأراضي اللبناني، يعني لبنان كله مستهدف.

المفروض في حالة العدوان ان تتصدى الدولة اللبنانية وتكلف جيشها والقوى لمواجهة العدوان.

يمكن تبرير عدم تصدي الدولة لضعفها وعدم قدرتها، ولكن لا يمكن تبرير أن تكون الدولة أداة لإسرائيل من خلال الضغط واتخاذ قرارات في الحكومة لإضعاف الوضع الداخلي في مواجهة العدوان.

صرحت إسرائيل بوضوح ومعها أمريكا أنهم يريدون تقوية الجيش لنزع سلاح حزب الله وقتاله ويريدون من الدولة أن تلغى مؤسسات الحزب المتنوعة وإعدام وجود المقاومة وشعبها وكل من يؤيدها.. يريدون دعم الجيش بمقدار ان يكون قادرا على قتال شعبه وهذا ما لا يمكن أن يفعله الجيش.

لأننا مستهدفون وجوديا، ولأن وطننا مستهدف بمشروع إسرائيل الكبرى، ولأن بلدنا مهدد باستقلاله ولا يحق لأحد أن يفرض علينا، قررنا المواجهة والمقاومة دفاعا عن لبنان وشعبه ونخوض معرمة العصف المأكول بهذا المعنى.

نحن نقاتل تحت هذا العنوان والشعار ونحن أصحاب حق ومعتدى علينا وعلى وطننا من قبل العدو الإسرائيلي الأمريكي.

هذه ليس معركة أمن الشمال بل عدوان لالتهام لبانن وإبادة قوته وشعبه ومقاومته.

يا فخامة الرئيس (جوزيف عون) يضغطون عليك لمواجهة شعبك ونحن معا أبناء بلد واحد نبنيه معا ونؤسسه معا.

يا دولة رئيس الحكومة (نواف سلام) ماذا قدم هؤلاء الذين يضغطون على لبنان منذ تشكيل حكومتم وكل مطالبهم أن تفجر الوضع الداخلي وأن يعطوا مببرات للعدو؟

فلنواجه العدوان معا وبعدها نتفاهم على المستقبل وكل شيء.

قرارنا في المقاومة أن لا نهدأ ولا نستسلم والميدان يتكلم.

نرفض المفاوضات مع الكيان الغاصب وهذه المفاوضات عبثية وتحتاج الى إجماع لبناني على تغيير البوصلة من عدم التفاوض إلى التفاوض المباشر.

هذا جزء من سلسلة التنازلات المجانية التي قدمتها السلطة وتبين بالدليل العملي أنها تنازلات خاسرة ويذلوننا بها وتخسر حكومة وشعب لبنان.

أنتم تقولون تريدون وقف إطلاق النار لكن هم ماذا يقولون؟ وما هي الأوراق التي بين أيديكم؟

هذا التفاوض إذعان واستسلام، وندعو إلى موقف بطولي لإلغاء هذا التفاوض، وستركض الدول وراءكم وستؤسسون لاستخدام عوامل القوة في مواجهة العدو الإسرائيلي وإرغامه على تطبيق الاتفاقات.

فليطبقوا اتفاق نوفمبر وكفى أن تتنصل السلطة من المقاومة وتستعديها في الوقت الذي يجب أن تكون داعمة لها ومستفيدة من إمكاناتها.

أمركم عجيب..لا تقاتلون ولا تسمحون لأحد بالقتال.. لا تتصدون ولا تسمحون لأحد بالتصدي.. انظروا إلى العدو الإسرائيلي.. فالجميع فيه يقاتل.. يريدون الحفاظ على احتلالهم وتوسيع احتياطهم.. يستفيدون من كل جندي لديهم.

السلطة (اللبنانية) مسؤولة عن السيادة والتحرير وحماية المواطنين..قولوا لنا ماذا فعلتم وماذا أنجزتم، بل على العكس أنتم تُضيّعون.. إذا كنتم غير قادرين، فإما أن تسكتوا أو دعونا نتعاون.

المسار الوحيد الذي يحقق السيادة هو تطبيق الاتفاق عبر إيقاف العدوان بشكل كامل والانسحاب الفوري من كل الأراضي والإفراج عن الأسرى وعودة الناس إلى قراهم ومدنهم إلى آخر بيت في الشريط الحدودي وحدود لبنان.

يجب إعادة الإعمار بقرار رسمي ودعم دولي بمسؤولية من كافة الداعمين.

هذه النقاط الخمس فلتنفذ أولا ومن ثم نحن اللبنانيين نعرف كيف نتخذ القرارات

البعض يسأل إذا استمر العدوان إلى متى نبقى ونحن لدينا إما خيار الاستسلام الذي لن يحصل أو المواجهة.. فليفكر المسؤولون كيف يمكن أن نواجه بالطرق المختلفة العدوان.

إذا كان أحد يفكر في الاستسلام فليذهب ويستسلم وحده، ونحن لن نستسلم وسنبقى في الميدان حتى آخر نفس، وسنواجه ونريد الحق وتقديم نموذج للعالم كله أن لبنان عصي بجيشه وشعبه ومقاومته على العدو.. هم من يعتدون علينا وليس نحن.

طالما تعمل السلطة على تسهيل العدوان، فإن العدوان سيستمر، فلتتشابك أيدينا لنفكر في كيفية الخروج من المأزق.. لا تقلبوا الحقائق، فنحن نقاتل عدوا واضحا، وهذه حرب لبنان ضد العدو الإسرائيلي الأمريكي وليست حروب الآخرين، فأرضنا التي تُحتل وشبابنا يُقتلون.. أين حرب الآخرين؟

نتقاطع مع الآخرين في أن "إسرائيل" عدونا، وهذا شيء عظيم.. أمريكا بطولها وعرضها مع كل الإجرام والبشاعة تقول إنها تريد حلفاء "لتُغرق" العالم بمشروعها الإجرامي.

ليت دولا عربية وإسلامية وأخرى تقبل أن تشارك لنواجه العدوان والغطرسة.

مجاهدونا حاضرون في الميدان يسطرون أعظم الملاحم، وهناك أداء أسطوري غريب ولدينا الأشرف والأعظم من أولئك الشجعان.

لا نتمكن من تلبية عدد الراغبين في الذهاب إلى الجبهة.. لديهم صلة مع الله تجعلهم يحققون الإنجازات.

نحن منصورون من الآن وفي كل لحظة رغم التضحيات الكبرى، ولدينا شباب يقاتلون بروحية استشهادية عالية.

النصر أن تؤلم العدو ونحن نؤلمه، والنصر أن لا يحقق أهدافه ولن يحققها، والنصر أن لا نجعله يستقر ولن يستقر.

بعضنا يستشهد والآخرون يستمرون، ونحن كربلائيون ولا نسلم أذلة، بل نقاتل إلى أن يتحقق الاستشهاد أو النصر، وهذا ما حصل مع الإمام الحسين.

فليكن معلوما وواضحا، والميدان أثبت أن المقاومة أعدّت نفسها بصمت وغموض، ويقاتل المجاهدون بالكر والفر، ونستخدم كل وسائل المقاومة المتنوعة، ومتى تسنح الفرصة سنأسر من جنود العدو

في أي ساعة تتاح لنا الفرصة سنأسر، وسنقاتل العدو من خلفه وعن يمينه وشماله.. لن ندعه يستقر، وسيعيش الرعب، والمقاومة بإمكاناتها وأساليبها ليست التحامًا صفريا فقط ولا قتالا على الحدود، وقبل كل شيء هي إيمان وإرادة وقدرة.

لا معيار للزمن عندنا ولا لحجم التضحيات، ومعيارنا أن نصمد وتبقى رؤوسنا مرفوعة ونحرر الأرض.. هذه المستوطنات (الإسرائيلية) لن تكون آمنة.

تهدمون البيوت لتكون أرض جرداء وتصنعون منطقة عازلة وهذه "كبيرة على رقبتكم".

هذا سيصعب عليكم، فالإعمار والعودة شرطان أساسيان لإنهاء العدوان.

أمامنا تجارب، كم بقوا في عام 1982، وفي النهاية عاد الناس "غصبًا عنهم" رغم الإمكانات الضئيلة.

وزير الثقافة اللبناني: اجتماع واشنطن تمهيدي والسفيرة ليست مخولة بالتفاوض

عندما نجحت خطوات انتشار الجيش في جنوب نهر الليطاني غنما حصل ذلك بسبب التعاون البناء بين السلطة والمقاومة والجيش والمقاومة.. الجيش عندما انتشر كنا نسهّل ولم يحصل "ضربة كف" واحدة ولم يضطر الجيش إلى أي إجراء سلبي.

اليوم عندما السلطة السياسية تأخذ قرارات بـ2 مارس وتجرّم المقاومة وتعتبر المقاومون خارجين عن القانون كيف تطلب منهم التنسيق لترتيب وضع لبنان.. هذا التجريم هو خطيئة كبرى ويجب على هذه الحكومة أن تتراجع والتراجع فضيل.

تريدون بلدكم ووطنكم والوحدة "فرجونا" هذا التطبيق العملي.. اتخذتم قرارا وتطعنون المقاومة بالظهر.

أدعو السلطة السياسية أن تتراجع عن هذا القرار وبالنسبة لنا هو ليس قرارا صحيحا ولا يحق للسلطة أن تتخذه ويحتاج الى اجماع وطني.. أدعو حكومة لبنان ان تتراجع وهذا جزء من سيادة لبنان والسلطة السياسية تستطيع وعندها يزداد التعاون بين السلطة والمقاومة والشعب ونتمكن من حماية الوطن.

الاحتلال يزول ولو بعد حين.. نحن أصحاب الأرض وسنرفع رأس لبنان عاليا.

ستبقون "مقلقزين" ولا ممكن أن يهضم هذا البلد قتلة على الحواجز ولا يهضم جماعة يبخون السم على رئيس الجمهورية والآخرين.. عدلوا من سلوككم يا جماعة وكونوا مع الوطن.

يريدون أن يقاتل الجيش المقاومة لينهي المقاومة ويأخذ قرارها.. الحمدلله الجيش واع وناضج وهذا الجيش لا يمكن أن يكون في دائرة الفتنة كما أن المقاومة لا يمكن أن تكون في دائرة الفتنة.

البعض يعمد الى إشعال فتنة سنية شيعية وهذه "طويلة على رقبتكم"، ولن يتمكنوا منها ونحن والسنة قلب واحد.

يريدون الفتنة أيضا بين حزب الله وحركة امل وهذا لن يقدروا عليه ونحن أبناء السيد موسى الصدر.

كل المسلمين وكل المسيحيين إخواننا في الوطن والدين والرسالات السماوية ونحن نتعاطى على هذا الأساس وما يجمعنا أقوى من شياطين الداخل والخارج.