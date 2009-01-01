فيدان يتهم إسرائيل بمحاولة جعل تركيا "عدواً جديداً"

اتهم وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إسرائيل، يوم الإثنين، بأنها تريد جعل بلاده "عدوا جديدا" لها، بعد إيران، وذلك عقب تبادل الجانبين المواقف الحادة خلال الأيام الماضية.

وكان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه يسرائيل كاتس، قد انتقدا بشدة، أول من أمس السبت، الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، على خلفية تصريحاته بشأن وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.

وقال فيدان إنه "لا يمكن لإسرائيل الاستغناء عن عدو... ونرى أنّ ليس فقط حكومة نتنياهو، ولكن بعض أعضاء المعارضة... يحاولون تصنيف تركيا كعدو جديد".

وأضاف أن "هذه ظاهرة جديدة في إسرائيل، نشأت بدافع الضرورة في مواجهة الاحتجاجات في الشوارع، وتحوّلت في ما بعد إلى إستراتيجية للدولة".

وقال نتنياهو عبر "إكس"، السبت، إن "إسرائيل بقيادتي ستواصل محاربة النظام الإيراني ووكلائه، على عكس إردوغان الذي يؤويهم، وارتكب مجازر بحق مواطنيه الأكراد".

وبعيد ذلك، وصف كاتس تركيا بأنها "نمر من ورق"، عادّا أن إردوغان "الذي لم يردّ على إطلاق الصواريخ من إيران باتجاه الأراضي التركية... يهرب الآن إلى ميدان معاداة السامية، ويدعو إلى محاكمات استعراضية في تركيا، ضد القيادة السياسية والعسكرية لإسرائيل".

وكان وزير الأمن الإسرائيلي يردّ بشكل خاص على سلسلة من الاتهامات، وجّهها المدعي العام في إسطنبول لإسرائيل، وتتضمّن "جرائم ضد الإنسانية" و"إبادة جماعية" و"حرمان من الحرية" و"النهب".

وتطال الاتهامات 35 مسؤولا إسرائيليا، من بينهم نتنياهو وكاتس ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية احتجاز سفن "أسطول الحرية" قبالة سواحل غزة، الصيف الماضي، خلال محاولتها إيصال مساعدات إلى القطاع.

وقال مدير الإعلام في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، في بيان، إنّ نتنياهو "مجرم تطاله مذكرات اعتقال... ويقوم بجر المنطقة إلى الفوضى والصراع كإستراتيجية للبقاء السياسي".