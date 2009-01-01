كاتس يأمر برفع التأهب العسكري لمواجهة أي رد إيراني على الحصار البحري

القدس المحتلة/سما/

رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب إلى القصوى، اليوم الإثنين، تزامنا مع بدء الحصار البحري الأمريكي على إيران، وسط مخاوف من انهيار مفاجئ لاتفاق وقف إطلاق النار ورد إيراني محتمل.

​وأصدر وزير الجيش، يسرائيل كاتس، تعليمات مشددة للقوات بالبقاء في حالة جهوزية عالية للانتقال من "الصفر إلى المئة" في حال حدوث أي تصعيد ميداني.

وتأتي هذه التحركات في ظل التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإغراق أي زوارق إيرانية تقترب من منطقة الحصار في مضيق هرمز، واصفا الرد الأمريكي المتوقع بأنه سيكون "سريعا ووحشيا".

​من جانبه، أعلن قائد سلاح الجو الإسرائيلي، تومر بار، عن استغلال فترة الهدوء لترميم الكفاءة القتالية للطائرات وتوسيع بنك الأهداف في العمق الإيراني، ليشمل مواقع وشخصيات لم تكن مستهدفة سابقا.

​وأشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أن إيران تحاول استغلال وقف إطلاق النار لترميم منظوماتها الصاروخية وممارسة ما أسمته "حرب عصابات جوية" عبر نشر منصات دفاع جوي متنقلة ومموهة لاستهداف الطائرات.

وأكدت المصادر أن التنسيق مع الجيش الأمريكي وصل إلى مستويات مرتفعة في التخطيط والتقييم لمواجهة أي خرق للاتفاقات القائمة.