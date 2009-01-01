تأملات في زمن الحرب: إعادة تعريف الإنسان بين الموت والعدالة .. جمال زقوت

ليست الحرب مجرد صراع على الأرض أو النفوذ أو خرائط السيطرة، بل هي لحظة انكشاف كبرى يُعاد فيها تعريف الإنسان نفسه. في غزة، حيث تتكثف المأساة إلى حدودها القصوى، لا تبدو الحرب حدثًا سياسيًا عابرًا، بل سؤالًا فلسفيًا مفتوحًا على مصير العالم؛ كيف يمكن للإنسان أن يظل إنسانًا في قلب هذا الانهيار؟ وما الذي يتبقى من العدالة حين يتسع القتل يوميًا، ويستمر بلا مساءلة؟

الإنسان أمام انهيار العدالة

في لحظة الخطر القصوى، لا يتعلق الأمر بتفسير تقني أو جيوسياسي، بل بمحاولة استعادة معنى يتفتت تحت ضغط الفقد المستمر. يتحوّل الإنسان هنا من فاعل في التاريخ إلى شاهد على انكساره، ومن ذات تصنع المعنى إلى ذات تتشبث ببقاياه الأخيرة. وفي هذا التحول، لا يغيب السؤال الأخلاقي، بل يتكثف؛ هل ما زال العالم قادرًا على التمييز بين ما العدالة وما يُفرض بالقوة الغاشمة؟

الحياة كحد أدنى: إعادة تعريف البقاء

في غزة، لم تعد الحياة تُقاس بمعاييرها الطبيعية أو الاجتماعية المعتادة. “الحياة الكريمة” تنضغط إلى حدودها القصوى"ماء، وغذاء، وخيمة، ولحظة أمان عابرة قد لا تأتي". ومع ذلك، لا تنطفئ الحياة، بل تُعاد صياغتها داخل الدمار ذاته. هنا، يغدو البقاء فعل مقاومة، لا بمعناه العسكري، بل بمعناه الوجودي، متمثلًا في الإصرار على الاستمرار رغم شروط المحو والابادة. تتحول الحياة نفسها إلى موقف أخلاقي، وإلى رفض ضمني لفكرة الفناء الكامل الذي يُراد فرضه كقدر.

القتل الجماعي: من الإحصاء إلى محو الإنسان

لم يعد القتل حدثًا فرديًا يُروى، بل تحَوَّل إلى ظاهرة جماعية تُختزل في أرقام متتالية على الشاشات. لكن هذه الأرقام، رغم "حيادها" الظاهري، تخفي وراءها محوًا تدريجيًا للإنسان كقيمة. في مواجهة هذا الاختزال . فتقاوم الذاكرة عبر استعادة الاسم والوجه والحكاية.

إن ما يُختبر هنا ليس فقط مصير الضحايا، بل قدرة الضمير الإنساني على عدم التكيّف مع الفناء بوصفه أمرًا طبيعيًا. الأطفال في زمن الحروب هم الوجه الأكثر براءةً وأشدّها وجعًا في آنٍ واحد. فهم لا يصنعون القرار ولا يملكون أدواته، لكنهم يدفعون الثمن كاملًا بين حياةً تُنتزع، أو طفولةً تُكسر، أو أسرةً تُمحى، أو يُتمًا يتركهم في مواجهة العالم بلا سند. وحين يسقط الأطفال قتلى أو يفقدون ذويهم، لا تكون الخسارة فردية فقط، بل جرحًا في الضمير الإنساني كله، يكشف هشاشة العدالة حين تعجز عن حماية الأضعف.

سموّ المشاعر كفعل مقاومة ضد محو الإنسان

في قلب الدمار، لا تغيب المشاعر السامية كقيمة إنسانية، بل تتكثف وتتحوّل. لا بوصفها فقط عاطفة خاصة، بل إصرارًا على بقاء الإنسان داخل دائرة المعنى. أمّ تحتضن طفلها، أو صديق يقتسم ما تبقى من طعام أو ماء، أو طبيب يواصل العمل تحت القصف . هذه ليست مشاهد عاطفية سامية فقط، بل أفعال مقاومة ضد تحويل الإنسان إلى رقم قابل للمحو. وحدة الحال والمشاعر الإنسانية هنا ليسا نقيض الحرب فقط، بل نقيض التفكك الكامل للقيم الإنسانية.

حروب التجويع: تحويل الخبز إلى أداة سيطرة

لم يعد التجويع أثرًا جانبيًا للحرب، بل أصبح جزءًا من بنيتها وآليتها. يُستخدم الحصار الغذائي كأداة ضغط وإخضاع، ضمن منطق يقترب من هندسة الإبادة البطيئة، حيث لا يُستهدف الجسد فقط، بل يُستهدف استمرار الحياة نفسها. حين يصبح الجوع بنية يومية لا استثناءً، يدخل الإنسان في اختبار أخلاقي وجودي شامل. في غزة، يتحول الطعام من حاجة إلى رمز للكرامة، ومن مورد إلى حدّ فاصل بين البقاء والانهيار.

ومع ذلك، تتجلى داخل هذا الانهيار نماذج من التضامن والشبكات الاجتماعية؛ تقاسم القليل، وحماية الأضعف، والإصرار على عدم ترك أحد خلف العجز. في هذه الأفعال البسيطة، يُعاد إنتاج المجتمع أخلاقيًا من داخل الحطام، وكأن الإنسان يعيد اختراع ذاته عبر الجماعة، لا عبر النجاة الفردية. فمحاولة المحو تولّد في داخلها أشكالًا جديدة من المقاومة الأخلاقية. فالتجويع لا يؤدي فقط إلى التفكك، بل يكشف في المقابل عن طاقة مضادة في صراع البقاء.

العدالة بين المفهوم الأخلاقي والعجز الدولي

منذ أن طُرِح السؤال التأسيسي عن ماهية العدالة، ظل هذا المفهوم يتأرجح بين معيار أخلاقي وواقع تحكمه موازين القوة .اليوم، يبلغ هذا التناقض ذروته بين نظام دولي يعلن مبادئ العدالة، لكنه يعجز عن فرضها، وضمير إنساني عالمي يقظ لكنه بلا أدوات تنفيذ. هكذا تتحول العدالة من مؤسسة إلى سؤال معلّق، ومن قانون إلى حالة أخلاقية بلا سند ، حيث تتسع الهوة بين ما يُقال باسم القانون وما يُمارس باسم القوة. وهنا تتجاوز مأساة غزة حدودها الجغرافية لتفتح سؤالًا أوسع حول طبيعة النظام الدولي ذاته. تاريخيًا، أعادت الحروب الكبرى تشكيل العالم، لا فقط في موازين القوة، بل في منظومات القيم. فبين خطاب عالمي يرفع شعارات القانون الإنساني وحقوق الإنسان، وممارسة سياسية عاجزة أو متواطئة، تتكشف فجوة بنيوية تهدد مصداقية هذا النظام. في هذا التناقض، ربما يتحدد شكل العالم القادم.

حدود القوة وأفول الشرعية: التوحش كمأزق تاريخي

في ذروة العنف، حيث تبدو القوة مطلقة، يبرز سؤال أكثر عمقًا: هل يمكن للقوة أن تستمر بلا شرعية؟ في قراءة المؤرخ الاسرائيلي ايلان بابيه، لا تكمن الأزمة في التفوق العسكري ذاته، بل في تحوله إلى توحش سياسي يفقد القدرة على إنتاج سردية مقبولة أو حتى قابلة للتعايش معها دوليًا. هذا التوحش لا يعكس فقط غطرسة القوة، بل يكشف حدودها التاريخية. فالقوة تحتاج دائمًا إلى شرعية رمزية وأخلاقية تضمن استمرارها. ومع تآكل هذه الشرعية، يصبح التفوق العسكري غير كافٍ لضمان البقاء التاريخي.

ضمن هذا السياق، يُطرح أفول الصهيونية لا كحدث لحظي مباشر، بل كمسار تاريخي يبدأ من تآكل الشرعية الأخلاقية. لكن هذا الأفول، إن تَشكّل، لا يعني انحسارًا هادئًا، بل قد يترافق مع تصعيد غير مسبوق في العنف الوحشي. وهنا تتجلى المفارقة التاريخية الحادة: كلما ازدادت القوة توحشًا، ازدادت هشاشتها البنيوية على المدى البعيد.

صراع السرديات: من يملك تعريف الخير والشر

ليست الحرب مواجهة عسكرية فقط، بل صراع على إنتاج المعنى نفسه: من هو الضحية؟ ومن هو المعتدي؟ من يملك تعريف الخير والشر؟ في عالم تتداخل فيه القوة مع الإعلام، تتحول الرواية إلى ساحة موازية للقتال لا تقل أهمية عن الميدان. ومع ذلك، يظل الإنسان العادي، بتجربته المباشرة، الشاهد الأكثر صدقًا، لأنه لا يتحدث من موقع التأويل، بل من موقع التجربة.

الإنسان كحقيقة أخيرة

في نهاية هذا المسار، حين تتراجع القوانين، وتفشل السياسة، وتتنازع السرديات، يبقى الإنسان هو الحقيقة الأخيرة. ليس بوصفه ضحية فقط، بل بوصفه كائنًا أخلاقيًا قادرًا على الاختيار، وعلى إعادة إنتاج المعنى في أقسى شروط الانهيار.

الحرب لا تقدّم إجابات، لكنها تكشف بحدة أن الإنسان لا يُعرّف فقط بما يُنتزع منه، بل بما يصرّ على التمسك به رغم كل شيء. وفي هذا التمسك، يظل احتمال إنقاذ المعنى مفتوحًا، حتى وإن كان من تحت الركام.