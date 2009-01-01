“تقبَّلوا هزيمتكم”.. مسؤول إيراني: نملك أوراق لمواجهة الحصار وتصريحات ترامب بشأن هرمز مجرد تهديد وبعيدة عن الواقع

طهران / وكالات /

قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حصار مضيق هرمز “بعيدة كل البعد عن الواقع، ومجرد تهديد”.

وأشار عزيزي في تدوينة على منصة شركة “إكس” الأمريكية، الاثنين، إلى أن هذه المحاولة تعد حربا وسترد إيران عليها.

ولفت إلى وجود أوراق أخرى يمكن استخدامها لمواجهة التهديد بالحصار، دون الكشف عن هذه الأوراق.

وذكر أن محاولة حصار مضيق هرمز ستزيد الوضع تعقيدا وتفاقم تقلبات السوق العالمية، مؤكدا على ضرورة احترام الشعب الإيراني لتحقيق أي تحسن في الوضع الراهن.

وأردف مخاطبا الولايات المتحدة: “تقبَّلوا هزيمتكم، لا تطالبوا على طاولة المفاوضات بما لم تستطيعوا كسبه في الحرب”.

والأحد، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن البحرية الأمريكية ستبدأ بفرض حصار “على جميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو مغادرته”.

وفي المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، عزمها فرض حصار بحري على إيران اعتبارا من العاشرة صباح الاثنين، بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 ت.غ).

وأوضحت في بيان أنها لن تقوم “بعرقلة حرية الملاحة بالنسبة للسفن التي تعبر مضيق هرمز في طريقها من وإلى موانئ غير إيرانية”.

والأحد، أعلن التلفزيون الإيراني ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس انتهاء مفاوضات بدأت في إسلام آباد بين طهران وواشنطن دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

ويتبادل البلدان اتهامات بالمسؤولية عن عدم إبرام اتفاق، ولم يتضح بعد ما إذا كانا يعتزمان إجراء جولة تفاوضية جديدة خلال هدنة لمدة أسبوعين أعلنها ترامب عنها فجر الأربعاء الماضي غير أنه رهن ذلك بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز.

وفجر الأربعاء 8 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت الولايات المتحدة وإيران هدنة لمدة أسبوعين، بوساطة باكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/ شباط الماضي.