كرة القدم العربية في 2026: من الرياض إلى كأس العالم، الفرق التي تعيد تشكيل اللعبة عالميًا

يمثل موسم 2025–2026 فصلًا جديدًا في تاريخ كرة القدم العربية. فقد بلغ الحضور العربي في كأس العالم 2026 رقمًا قياسيًا بوصول ثماني دول عربية إلى النهائيات. وعلى مستوى الأندية، فاز الهلال على مانشستر سيتي 4–3 وتعادل مع ريال مدريد 1–1 في كأس العالم للأندية 2025، بينما تُوِّج الأهلي السعودي بدوري أبطال آسيا للنخبة، وواجه العين الإماراتي يوفنتوس ومانشستر سيتي في الولايات المتحدة. أما الدوري السعودي، الذي وُصف سابقًا بأنه محطة أخيرة للنجوم الأوروبيين، فأصبح دوريًا شديد التنافس وله تأثير قاري واضح.

الفريق / الحدث ما الذي يميّزه؟ الدوري السعودي للمحترفين (روشن) فاز الهلال على مانشستر سيتي 4–3 وتعادل مع ريال مدريد 1–1 في كأس العالم للأندية 2025، كما توج الأهلي السعودي بدوري أبطال آسيا للنخبة بعد فوزه على كاواساكي 2–0. العين الإماراتي أقصى النصر والهلال في طريقه إلى لقب دوري أبطال آسيا 2024، ثم واجه مانشستر سيتي ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025. الأهلي المصري يملك 12 لقبًا في دوري أبطال إفريقيا، ويتصدر تصنيف CAF للأندية في 2025 برصيد 78 نقطة. كأس العالم 2026 تأهلت ثماني دول عربية ومِن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: السعودية، مصر، المغرب، تونس، الجزائر، قطر، الأردن لأول مرة، وإيران. الروابط الأوروبية قاد محمد صلاح مصر إلى المونديال مع ليفربول، ولعب برشلونة السوبر الإسباني في جدة، وواجه مانشستر سيتي العين في كأس العالم للأندية.

الدوري السعودي للمحترفين: حين وصل العالم إلى الرياض

تسارع التحول الكبير في الدوري السعودي للمحترفين، المعروف تجاريًا باسم دوري روشن، في 2023 بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على 75% من حصص الهلال والنصر والاتحاد والأهلي. وخلال نافذة انتقالات واحدة اقترب الإنفاق من مليار دولار، مع قدوم كريستيانو رونالدو ونيمار وكريم بنزيما وساديو ماني ونغولو كانتي وغيرهم. والنتيجة دوري بات يرسل ثلاثة أندية سنويًا إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، مع حضور جماهيري يتجاوز 15 ألف متفرج في كثير من المباريات.

أصبحت أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي اليوم الأسماء العربية الأكثر متابعة عالميًا، لكن عمق الدوري السعودي يتجاوزها بكثير، وكذلك مشهد الأندية العربية عمومًا.

الهلال السعودي: النادي العربي الأكثر تتويجًا في آسيا

يُعد الهلال، ومقره الرياض وقد تأسس عام 1957، أنجح نادٍ عربي على الساحة الآسيوية برصيد قياسي يبلغ ثمانية ألقاب قارية في مسابقات الاتحاد الآسيوي. وفي موسم 2025–2026، وتحت قيادة سيموني إنزاغي، حقق الفريق أول 10 انتصارات متتالية له في الدوري، كما تصدر تصنيف Brand Finance لقوة العلامة التجارية الكروية في الشرق الأوسط بنتيجة 80.8 من 100 في 2025. وفي كأس العالم للأندية 2025، لفت الأنظار بفوزه على مانشستر سيتي وتعادله مع ريال مدريد.

النصر السعودي: مهمة رونالدو وموسم الأرقام

منذ انضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر في ديسمبر 2022، تغيرت نظرة العالم إلى الدوري السعودي. وفي موسم 2025–2026 جدد عقده لعامين، وبدأ النادي الموسم بعشرة انتصارات متتالية، ثم دعم مشروعه بضم جواو فيليكس وتعيين خورخي خيسوس مدربًا في يوليو 2025. ورغم التراجع إلى ما بعد الهلال بأربع نقاط في يناير 2026، بقيت المنافسة قائمة، بينما أضاف هدف رونالدو الشخصي بالوصول إلى 1000 هدف بعدًا عالميًا لكل مباراة.

الأهلي السعودي: بطل القارة

عاش الأهلي السعودي، الذي تأسس في جدة عام 1937، واحدة من أكثر القصص تقلبًا في الكرة السعودية: هبط في 2021–2022، ثم عاد ليتوج بطلًا لدوري أبطال آسيا للنخبة 2025 بعد فوزه على كاواساكي فرونتال الياباني 2–0 في النهائي يوم 3 مايو 2025. وسجل جالينو وفرانك كيسييه هدفي المباراة بصناعتين من روبرتو فيرمينو. كما فاز النادي بكأس السوبر السعودي في العام نفسه، وبلغ مؤشر قوة علامته التجارية 72.7.

الشباب السعودي: عمق المنافسة المحلية

يمثل الشباب أحد الأندية المؤسسة للدوري السعودي ودليلًا على أن قوة البطولة لا تقتصر على أندية الصندوق. فإلى جانب الاتحاد، أسهم عبر عقود في ترسيخ بنية تنافسية وأكاديميات خرجت عددًا من لاعبي المنتخب السعودي المتأهل إلى كأس العالم 2026.

القادسية السعودي: مفاجأة الموسم

برز القادسية كواحد من أبرز عناوين موسم 2025–2026 بقيادة بريندان رودجرز، أول مدرب من أيرلندا الشمالية يعمل في تاريخ الدوري. ودعم النادي صفوفه بماتيو ريتيغي وخوليان كينيونيس وناهتان نانديز والحارس كوين كاستيلس. وأكد فوزه 2–1 على النصر في يناير 2026، وصعوده إلى المركز الرابع، أن دوري روشن يملك عمقًا حقيقيًا يتجاوز الأسماء الأكثر شهرة.

كرة القدم الإماراتية: بيان العين إلى العالم

إذا كانت الأندية السعودية تتصدر بالعناوين والاستثمار، فإن العين الإماراتي أثبت أن التطوير المستمر والتركيز القاري والقاعدة المحلية الصلبة يمكن أن تصنع نتائج لا يضمنها المال وحده. ففي مشواره إلى لقب دوري أبطال آسيا 2024، أقصى النصر بركلات الترجيح في ربع النهائي، ثم هزم الهلال 4–2 في ذهاب نصف النهائي بفضل ثلاثية سفيان رحيمي، قبل أن يحسم اللقب أمام يوكوهاما مارينوس.

ومنح ذلك اللقب العين مكانًا في المجموعة السابعة من كأس العالم للأندية 2025 إلى جانب مانشستر سيتي ويوفنتوس والوداد المغربي. كما يبقى العين النادي الأكثر نجاحًا في الإمارات بـ14 لقبًا في الدوري، وهو النادي الإماراتي الوحيد الذي فاز بدوري أبطال آسيا. ويظل الوحدة أيضًا من الأندية المستقرة في دوري أدنوك للمحترفين ومصدرًا مهمًا للاعبي المنتخب الإماراتي.

الأهلي المصري: المعيار الإفريقي الذي لا جدال حوله

يُعد الأهلي المصري، الذي تأسس في القاهرة عام 1907، أنجح نادٍ في تاريخ كرة القدم الإفريقية، ومن أكثر أندية العالم تتويجًا قارّيًا. فقد حصد 45 لقبًا في الدوري المصري و12 لقبًا في دوري أبطال إفريقيا، وتوِّج بأربع نسخ من آخر ست بطولات، كما تصدر تصنيف أندية CAF لعام 2025 برصيد 78 نقطة. كما اعتاد تمثيل إفريقيا في كأس العالم للأندية وحقق عدة مرات المركز الثالث.

وترتبط هيمنة الأهلي المحلية بعودة مصر إلى الواجهة الدولية؛ فخط إنتاج المنتخب يمر عبر البنية الكروية في القاهرة، فيما قاد محمد صلاح، نجم ليفربول، مصر إلى التأهل لكأس العالم 2026 بعد غياب دام ثمانية أعوام. ولهذا اكتسب ليفربول حضورًا خاصًا في العالم العربي.

كأس العالم 2026: ثماني دول عربية في لحظة تاريخية

أدى توسيع كأس العالم من 32 إلى 48 منتخبًا إلى تحقيق أكبر إنجاز جماعي في تاريخ كرة القدم العربية: مشاركة ثماني دول عربية في نسخة واحدة. وكان الرقم السابق أربع دول في مونديال 2018.

ستشارك السعودية في المجموعة الثامنة مع إسبانيا وأوروغواي والرأس الأخضر، بقيادة هيرفي رينارد، سعيًا لتجاوز خروج 2022 رغم الفوز الشهير على الأرجنتين. أما المغرب، نصف النهائي في 2022، فسيظهر في المجموعة الثالثة مع البرازيل. وعادت مصر إلى المسرح العالمي في المجموعة السابعة مع إيران بعد تصدرها التصفيات بـ26 نقطة من 10 مباريات. كما تظهر الأردن لأول مرة في تاريخها في المجموعة العاشرة إلى جانب الجزائر، فيما تلعب قطر في المجموعة الثانية مع كندا وسويسرا، وتكمل تونس في المجموعة السادسة والجزائر وإيران قائمة التمثيل العربي.

كما استضافت جدة كأس السوبر الإسباني في يناير 2025، حين سجل لامين يامال الهدف الأول في فوز برشلونة 5–2 على ريال مدريد، في إشارة إلى تحوّل السعودية إلى منصة دائمة للمباريات الأوروبية الكبرى. ويجسد مانشستر سيتي، المملوك بأغلبية للشيخ منصور بن زايد، وإنتر ميلان، الذي انتقل مدربه السابق إنزاغي إلى الهلال، الروابط الأوروبية الحاضرة في قصة الكرة العربية.

الخلاصة

كرة القدم العربية في 2026 ليست قصة واحدة، بل شبكة من القصص المتوازية: صراع الهلال والنصر على لقب الدوري السعودي، وتتويج الأهلي السعودي آسيويًا، ومغامرة العين عالميًا، وهيمنة الأهلي المصري إفريقيًا، وعودة مصر بقيادة صلاح، ثم الوجود القياسي لثماني دول عربية في كأس العالم. وخلف هذه الصورة تقف استثمارات البنية التحتية، ورؤية 2030، والصناديق السيادية الخليجية، والإرث القاري الممتد من مصر إلى الإمارات.

