الفصائل الفلسطينية في القاهرة تشترط تنفيذ المرحلة الاولى قبل بحث اي ترتيبات لغزة

غزة / سما /

أفادت مصادر مطلعة بأن القوى الفلسطينية التي عقدت اجتماعاتها في العاصمة المصرية القاهرة، أكدت موقفاً موحداً يقضي برفض الانخراط في أي مباحثات تتعلق بترتيبات مستقبلية لقطاع غزة، ما لم يتم استكمال بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر الماضي. وأوضحت المصادر أن هذا الموقف تم إبلاغه رسمياً لكل من مصر وقطر وتركيا بصفتهم وسطاء في الاتفاق.

وشددت الفصائل، وفي مقدمتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، على ضرورة إلزام الاحتلال بالاستحقاقات التي تراجع عنها، لا سيما فيما يتعلق بملف المساعدات الإنسانية. وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال يعرقل وصول الكميات المتفق عليها والتي تبلغ 600 شاحنة يومياً، بالإضافة إلى استمرار فرض قيود غير قانونية على حركة التنقل عبر معبر رفح البري.

لا نقاش أو بحث في أي ترتيبات جديدة أو مراحل بشأن غزة، قبل استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، والتزام الاحتلال بها.

ومن المقرر أن يعقد وفد من حركة حماس اجتماعاً مع ممثل مجلس السلام، نيكولاي ملادينوف، اليوم الاثنين، لوضعه في صورة الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لوقف إطلاق النار. وستطالب الفصائل بضرورة انسحاب قوات الاحتلال من كافة النقاط والمواقع التي استحدثتها مؤخراً، كخطوة تمهيدية للانتقال للمرحلة الثانية، مع التأكيد على تمكين اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة من ممارسة مهامها الإدارية والأمنية بشكل كامل.