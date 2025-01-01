  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب ينشر صورة له على هيئة المسيح المخلص (شاهد الصورة)

الإثنين 13 أبريل 2026 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سما / وكالات /

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال" صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي يظهر فيها على هيئة المسيح يضع يده على ممسوس ليشفيه.

وكان ترامب قد شن هجوما على البابا ليو في منشور سابق قائلا إنه "ضعيف" في التعامل مع الجريمة و"سيء" في السياسة الخارجية.

 
وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشال، إن "البابا ليو ضعيف في التعامل مع الجريمة وسيء في السياسة الخارجية".
 
وأضاف، أن "على ليو أن يجمع شتات نفسه كبابا"، ثم قال للصحفيين في وقت لاحق إنه ليس "من كبار المعجبين" بالبابا.
 
 
وفي وقت سابق، وجه البابا ليو انتقادات صريحة للحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 فبراير.
 
كما وصف البابا تهديد ترامب هذا الشهر بتدمير الحضارة الإيرانية بأنه "غير مقبول". ودعا إلى "تفكير عميق" حول الطريقة التي يعامل بها المهاجرون في الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب.
