مستوطنون يؤدون "السجود الملحمي" خلال اقتحام باحات الاقصى

أدى مستوطنون صباح اليوم الاثنين، ما يُعرف بـ”السجود الملحمي” قبالة مسجد قبة الصخرة، خلال اقتحامهم المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة من قوات الاحتلال.

ويُقصد بهذا السجود الانبطاح الكامل على الأرض، ببسط اليدين والقدمين والوجه، ويُعدّ أقصى درجات الخضوع، وفق المعتقدات التوراتية.

ويُذكر أن هذا النوع من السجود، وفق المعتقدات اليهودية (سفر اللاويين)، يُحظر أداؤه على الحجارة لارتباطها بعبادة الأصنام، إلا أن المستوطنين يستثنون المسجد الأقصى من ذلك، باعتباره “هيكلًا قائمًا” وفق معتقداتهم، ما يجعلهم يجيزون أداء هذا السجود في باحاته.