إيران: الجهود التي بذلتها أمريكا وإسرائيل لإسقاط النظام فشلت والسيطرة على هرمز ستبقى للأبد بيدنا وبيد دول المنطقة

الإثنين 13 أبريل 2026 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /

 قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية رضا طلائي نيك، إن السيطرة على مضيق هرمز ستبقى إلى الأبد بيد بلاده ودول المنطقة.
ورفض في تصريحات صحفية، الأحد، التصريحات الأمريكية المتعلقة بالسيطرة على مضيق هرمز أو إدارته.
واعتبر المتحدث الإيراني أن الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة وإسرائيل لإسقاط النظام في إيران قد فشلت، وأن ذلك جعل إيران “أكثر قوة وصلابة”.
وأشار إلى أن إيران تسببت بخسائر كبيرة في صفوف الولايات المتحدة وإسرائيل، مضيفا: “خلال هذه الحرب، تعرضت أكثر طائرات العدو تطورا لأضرار وتم تدميرها”.
ومساء الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، عزمها فرض حصار بحري على إيران اعتبارا من العاشرة صباح الاثنين، بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 ت.غ).
وأوضحت في بيان أن قوات “سنتكوم” لن تقوم “بعرقلة حرية الملاحة بالنسبة للسفن التي تعبر مضيق هرمز في طريقها من وإلى موانئ غير إيرانية”.
وفجر الأربعاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف الضربات على إيران لمدة أسبوعين، غير أنه رهن ذلك بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز.
والأحد، أعلن التلفزيون الإيراني ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، انتهاء مفاوضات بدأت في إسلام آباد بين طهران وواشنطن دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.
ويتبادل البلدان اتهامات بالمسؤولية عن عدم إبرام اتفاق، ولم يتضح بعد ما إذا كانا يعتزمان إجراء جولة تفاوض جديدة خلال هدنة لمدة أسبوعين أعلنا عنها فجر الأربعاء الماضي.

IMG_4362

