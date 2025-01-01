غارات إسرائيلية على لبنان وهجمات لحزب الله بقذائف ومسيّرات

الإثنين 13 أبريل 2026 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

استهدفت غارات وقصف مدفعي إسرائيلي عدة بلدات لبنانية صباح اليوم، الإثنين، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن عدد من الشهداء والجرحى في آخر 24 ساعة بينهم مسعفون جراء غارات على عدة بلدات بينها بيت حانون والبازورية ومعروب وتفاحتا.

وأعلن حزب الله منذ فجر اليوم عن عدة عمليات استهدفت بلدات إسرائيلية في الجليل الغربي والجليل الأعلى بقذائف صاروخية وطائرات مسيّرة من بينها كريات شمونة و"دوفيف" و"المطلة" و"شلومي"، بعدما كان قد أعلن تنفيذ 43 عملية الأحد استهدفت مواقع وتجمعات في جنوب لبنان وعند الحدود وبلدات في شمال إسرائيل.

وتتواصل الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله عشية المحادثات المقررة بين تل أبيب وبيروت على مستوى سفيري البلدين في واشنطن، تمهيدا لبدء المفاوضات بينهما في وقت تتجاهل إسرائيل الضغوط الدولية ومطلب لبنان وأميركا بوقف إطلاق النار لإفساح المجال أمام المفاوضات، وتصر على التفاوض "تحت النار".

وأحصت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 2055 شخصا وإصابة 6588 آخرين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على البلاد في 2 آذار/ مارس الماضي إثر انضمام حزب الله إلى جانب إيران؛ وفق آخر حصيلة أوردتها مساء الأحد.

IMG_4362

IMG_4361

