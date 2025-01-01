اعتقالات ومداهمات بالضفة والقدس واعتداءات طالت طلبة مدارس

رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مداهمات لمنازل الفلسطينيين وتخريب محتوياتها، إلى جانب مواجهات في بعض المناطق، وإعاقة وصول طلبة إلى مدارسهم في مناطق أخرى.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال 10 شبان من بلدة العيسوية شمال شرقي المدينة، عقب مداهمات واسعة لمنازل الأهالي وتخريب محتويات عدد منها، بحسب محافظة القدس التي وثّقت أسماء عدد من المعتقلين.

وفي نابلس شمال الضفة الغربية، اعتقل عدد من الشبان خلال اقتحامات متفرقة، شملت شارع 16 وأحياء عدة في المدينة، حيث داهمت القوات منازل وفتشتها واعتقلت عددا من الشبان، وسط انتشار آليات عسكرية انطلقت من حاجز دير شرف.

وفي الخليل، اعتقل شاب بعد مداهمة منزله وتفتيشه، فيما اقتحمت قوات الاحتلال منزلا في مسافر يطا، وأجرت عمليات تفتيش وتحقيق ميداني، تخللتها أعمال تخريب في الممتلكات.

وفي طوباس، اعتقل شاب بعد مداهمة منزله في بلدة طمون، التي شهدت اقتحاما واسعا استمر لساعات وانتشاراً عسكرياً في عدة أحياء. كما شهدت قلقيلية اعتقال أسير محرر برفقة اثنين من أفراد عائلته عقب مداهمة منزله.

وفي مخيم العروب شمال الخليل، اعتقل طفل جريح خلال اقتحام المخيم، فيما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل الخليل ومحيطها، وأغلقت طرقا رئيسية وفرعية بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية.

وفي رام الله والبيرة، اعتقل أربعة مواطنين بينهم طفل، خلال اقتحامات طالت قرى يبرود وبيت عور التحتا، تخللتها مداهمات وتفتيش للمنازل.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية تصعيدا مستمرا في الاقتحامات وعمليات الاعتقال، التي تترافق مع تخريب للمنازل وتضييق على حركة الفلسطينيين.

أصيب عدد من الطلبة والمواطنين الفلسطينيين، صباح اليوم الإثنين، خلال محاولتهم الوصول إلى مدرسة خربة أم الخير في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، بعد أن تعرضوا للاختناق جراء قنابل الغاز التي أطلقها جيش الاحتلال.

وأفاد سكان محليون بأن المستوطنين أغلقوا الطريق المؤدي إلى المدرسة ومنعوا وصول الطلبة إليها، تحت حماية قوات الاحتلال، ما أدى إلى اندلاع حالة من التوتر في المنطقة وإعاقة وصول الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية.

ويأتي ذلك في ظل عودة التعليم الوجاهي في المدارس الفلسطينية بعد انقطاع استمر أكثر من شهر، بحسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم، وسط استمرار التوترات الميدانية في الضفة الغربية.

وتشير تقارير حقوقية إلى تصاعد ملحوظ في اعتداءات الاحتلال والمستوطنين خلال الفترة الأخيرة، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء ومئات الإصابات، خصوصا في مناطق جنوب الضفة الغربية، بما فيها مسافر يطا.