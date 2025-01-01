أسعار النفط تتجاوز الـ 100 بعد إعلان ترامب حصار الموانئ الإيرانية

ارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة 8 بالمئة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار بحري على مضيق هرمز، متجاوزة خام برنت حاجز 102 دولار للبرميل.

وقفز سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر حزيران/ يونيو بنسبة 7.76 بالمئة مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، ليصل إلى 102.59 دولار للبرميل، بينما ارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف (نايمكس) لشهر مايو بنسبة 8.2 بالمئة ليصل إلى 104.51 دولارا.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط 104.43 دولار للبرميل بزيادة 7.86 دولار أو 8.14% ‌بعد تراجعه 1.33بالمئة في الجلسة السابقة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد، البدء الفوري في إجراءات "حصار بحري شامل" لجميع السفن الداخلة والخارجة من مضيق هرمز، مؤكداً فشل مفاوضات إسلام آباد في التوصل لاتفاق بشأن الملف النووي، ومهدداً بتدمير "ما تبقى" من القدرات الإيرانية.

وفي بيان مطول عبر منصته "تروث سوشيال"، كشف ترامب كواليس الاجتماع الذي استمر قرابة 20 ساعة في العاصمة الباكستانية بين ممثليه (جي دي فانس، ستيف ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر) والوفد الإيراني المكون من (محمد باقر قاليباف، عباس عراقجي، وعلي باقري).

وأكد ترامب أنه رغم التوافق على معظم النقاط، إلا أن إصرار طهران على طموحاتها النووية أدى لطريق مسدود، مشدداً: "إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً".

واتهم ترامب طهران بممارسة "ابتزاز عالمي" عبر زرع الألغام في المياه الدولية والمطالبة برسوم مرور غير قانونية. وبناءً عليه، أصدر التعليمات التالية:

البدء الفوري بحصار بحري: تشارك فيه دول أخرى لمنع حركة السفن من وإلى المضيق حتى ضمان أمن الممر المائي بالكامل.