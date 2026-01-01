بايعاز من جهاز الشاباك .. تأجيل محاكمة نتنياهو خوفا من استهدافه

القدس المحتلة / سما /

​كشف الاعلام الاسرائيلي أن سبب تأجيل شهادة رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو يعود إلى رأي صادر عن جهاز الأمن العام (الشاباك) يمنعه من الإقامة في مكان يعلم مسبقاً بنيته الإقامة فيه خوفا من استهدافه. وقد وافق مكتب المدعي العام على طلب نتنياهو بتأجيل الشهادة للأسبوع المقبل.

وأوضحت المحكمة أنها ستُطلع على آخر المستجدات يوم الخميس بشأن الشهادة المقررة الأسبوع المقبل.

وفي رسالةٍ قدّمها نتنياهو طلب إلغاء شهادته لمدة أسبوعين لأسباب أمنية وسياسية. وكتب نتنياهو في طلبه: "نظراً لأسباب أمنية وسياسية سرية، تتعلق بطبيعة الحال بالأحداث الجسام التي شهدتها إسرائيل والشرق الأوسط مؤخراً، لن يتمكن رئيس الوزراء من الإدلاء بشهادته في الإجراءات المذكورة أعلاه لمدة أسبوعين على الأقل".