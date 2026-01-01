ترامب : لا أبالي بعودة إيران للمفاوضات ويصعد ضد البابا والناتو

الإثنين 13 أبريل 2026 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

أعرب الرئيس دونالد ترامب، عن لامبالاته حيال استئناف إيران للمفاوضات مع الولايات المتحدة، بعد فشل جولة أولى بينهما في باكستان في التوصل إلى اتفاق.

وقال ترامب للصحافيين في قاعدة أندروز الجوية المشتركة بولاية ماريلاند، لدى عودته من فلوريدا "لا أبالي إن عادوا أم لا. إن لم يعودوا، أنا على ما يرام".

وصعد الرئيس الأميركي هجماته ضد البابا ليو الرابع عشر، عقب انتقادات الأخير للحرب على إيران.

وقال ترامب، في تصريحات أدلى بها للصحفيين، إنه "ليس من المعجبين" بالبابا، واصفًا إياه بأنه "شخص ليبرالي للغاية، ورجل لا يؤمن بوقف الجريمة"، كما اتهمه بـ"التودد لدولة تسعى لامتلاك سلاح نووي".

وفي منشور مطول عبر منصته تروث سوشيال، واصل ترامب هجومه، حيث وصف بابا الفاتيكان بأنه "ضعيف"، مضيفًا أن "أول بابا أميركي يجب أن يتوقف عن تملق اليسار الراديكالي".

إلى ذلك، وجه الرئيس الأميركي ترامب انتقادات حادة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، معبرا عن خيبة أمله لعدم وقوفه إلى جانب الولايات المتحدة خلال حربها على إيران، ولا سيما فيما يتعلق بتأمين مضيق هرمز الذي أغلقته طهران في الحرب.

وقال ترامب -في تصريحات أدلى بها، أمس الأحد، لقناة "فوكس نيوز"- إن واشنطن "تدفع تريليونات الدولارات للحلف"، كاشفا عن توجه واشنطن لإعادة النظر في هذا الدعم المالي الموجه إلى الناتو.

وتأتي تصريحات ترامب عقب إعلانه الشروع في فرض حصار على مضيق هرمز وعلى الموانئ الإيرانية، في وقت زعم فيه أن الحلف ودولا خليجية سيدعمون خطوة إغلاق مضيق هرمز من قبل البحرية الأميركية.

ولم يخف ترامب شعوره بخيبة أمله في "الناتو" لعدم تدخله في وقت مبكر، قائلا "الآن يريدون المساعدة في تطهير المضيق، ولن يستغرق التطهير وقتا طويلا. على حد علمي، تُرسل بريطانيا وعدد قليل من الدول الأخرى كاسحات ألغام".

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن نقاط الخلاف التي فجرت المفاوضات في باكستان..

نتنياهو يرفض إقالة بن غفير والمحكمة العليا الاسرائيلية تعقد جلسة موسعة الأربعاء

فشل المفاوضات بين واشنطن وطهران في باكستان..

ترامب يلعن ان البحرية الأمريكية ستبدأ عملية حصار لمضيق هرمز

حليف تاريخي لاسرائيل..رئيس الوزراء المجري أوربان يقر بهزيمة «مؤلمة» في الانتخابات

باكستان تدعو أمريكا وإيران إلى الالتزام بوقف إطلاق النار : سنواصل دورنا بعد فشل المفاوضات..

قاليباف: أمريكا لم تكسب ثقة الوفد الإيراني خلال المحادثات ونعتمد ديبلوماسية القوة ..

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يلوح بعودة الحرب إلى غزة ويتحدث عن مسألة نزع سلاح "حماس"

مجلس السلام بقيادة ترمب ينفي أزمة التمويل وسط تقارير عن تعثر خطة غزة

تصعيد واسع .. استشهاد 3 مواطنين بدير البلح وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع

واشنطن : سنفرض حصارا بحريا على مضيق هرمز اعتبارا من مساء الإثنين

زامير يأمر الجيش بالاستعداد لمهاجمة ايران مجدداً..