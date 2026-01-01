الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

الإثنين 13 أبريل 2026 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع



رام الله/سما/

توقعت الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى صاف بوجه عام ولطيفا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافيا بوجة عام وباردًا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتتأثر البلاد يوم غد الثلاثاء بكتلة هوائية حارة نسبيا وجافة، ويكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في باقي المناطق جافا ومغبراً أحيانا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الأربعاء حارا جافا ومغبراً ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 6-8 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس، يكون الجو حارا جافا ًومغبرا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 9-10 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين خلال يومي الأربعاء والخميس من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة زمنية طويلة.

