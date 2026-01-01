تصعيد واسع .. استشهاد 3 مواطنين بدير البلح وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع

الإثنين 13 أبريل 2026 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تصعيد واسع .. استشهاد 3 مواطنين بدير البلح وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع



غزة / سما /

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 186 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد اربعة مواطنين وإصابة أعداد اخرى في مختلف مناطق القطاع .

وأعلنت مصادر طبيةفجر اليوم الاثنين استشهاد ثلاثة مواطنين واصابة رابع في استهداف اسرائيلي لهم بشارع المزرعة بدير البلح وسط قطاع غزة.

ونقل الشهداء الى مشفى شهداء الأقصى وهم: محمد حسن أبو الروس (30عامًا)، المنتصر بالله بشير (24 عامًا) ومحمد يونس العديني (23 عامًا).

وعصر الاحد استشهد المواطن يحيى سعيد الأغا 48 عاما برصاص جيش الاحتلال بالقرب من مفترق شارع خمسة مع صلاح الدين شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما اصيب اربعة مواطنين بجراح بينهم طفلة وصفت حالتها بالخطرة، جراء استهدافات جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جباليا.

وتواصل القصف المدفعي في الاحياء الشرقية لمدينة غزة، وتحلق طائرات استطلاع اسرائيلية على ارتفاع منخفض في معظم مناطق قطاع غزة.

