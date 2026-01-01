واشنطن : سنفرض حصارا بحريا على مضيق هرمز اعتبارا من مساء الإثنين

الإثنين 13 أبريل 2026 12:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أنها ستبدأ اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، يوم 13 نيسان، تنفيذ حصار على جميع حركة الملاحة البحرية من وإلى الموانئ الإيرانية، وذلك بموجب إعلان صادر عن الرئيس الأميركي.

وأوضحت القيادة أن الحصار سيُطبّق بشكل حيادي على سفن جميع الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، بما في ذلك الموانئ الواقعة على الخليج العربي وخليج عُمان.

وأكدت "سنتكوم" أن الإجراءات لن تشمل السفن العابرة لمضيق هرمز في طريقها إلى موانئ غير إيرانية، مشددة على عدم عرقلة حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي.

وأضافت أن معلومات إضافية ستُقدَّم إلى البحّارة التجاريين عبر إشعار رسمي قبل بدء تنفيذ الحصار، داعيةً العاملين في القطاع البحري إلى متابعة نشرات "إشعارات إلى البحّارة" والتواصل مع القوات البحرية الأميركية عبر قناة الاتصال 16 أثناء الإبحار في خليج عُمان ومداخل مضيق هرمز.

الكشف عن نقاط الخلاف التي فجرت المفاوضات في باكستان..

نتنياهو يرفض إقالة بن غفير والمحكمة العليا الاسرائيلية تعقد جلسة موسعة الأربعاء

فشل المفاوضات بين واشنطن وطهران في باكستان..

ترامب يلعن ان البحرية الأمريكية ستبدأ عملية حصار لمضيق هرمز

باكستان تدعو أمريكا وإيران إلى الالتزام بوقف إطلاق النار : سنواصل دورنا بعد فشل المفاوضات..

قاليباف: أمريكا لم تكسب ثقة الوفد الإيراني خلال المحادثات ونعتمد ديبلوماسية القوة ..

زامير يأمر الجيش بالاستعداد لمهاجمة ايران مجدداً..

ترامب يلعن ان البحرية الأمريكية ستبدأ عملية حصار لمضيق هرمز

لابيد مهاجمًا نتنياهو: وقع على كارثة سياسية ولم يحقق أهداف الحرب على إيران ويتباهى بنجاحات الجيش ليُنسينا فشله الذريع

قاليباف: أمريكا لم تكسب ثقة الوفد الإيراني خلال المحادثات ونعتمد ديبلوماسية القوة ..

باكستان تدعو أمريكا وإيران إلى الالتزام بوقف إطلاق النار : سنواصل دورنا بعد فشل المفاوضات..