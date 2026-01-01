تقرير : أكبر 3 شركات نفط حذروا من تفاقم أزمة الطاقة

الأحد 12 أبريل 2026 09:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن متحدث باسم البيت الأبيض قوله ان إدارة ترمب تعمل مع القطاع الخاص للتخفيف من أثر الحرب السلبي

واضافت ان وول ستريت جورنال عن مصادر: رؤساء أكبر 3 شركات نفط أمريكية حذروا من تفاقم أزمة الطاقة إذا استمر إغلاق مضيق هرمز.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في وقت سابق من اليوم، ان إيران وعدت بفتح مضيق هرمز لكنها تعمدت عدم الوفاء بوعدها وتسبب هذا في قلق واضطراب دول كثيرة

واضاف ان إيران غير مستعدة للتخلي عن طموحاتها النووية

وقال "تلقيت إحاطة من فانس وويتكوف وكوشنر بشأن الاجتماع الذي عقد في إسلام آباد"

واكد انه تم الاتفاق على معظم النقاط لكن النقطة الوحيدة المهمة حقا وهي الملف النووي لم يتم الاتفاق عليها

وقال ما اتفق عليه أفضل من استمرار العملية العسكرية، لكنه لا يقارن بأن تكون الطاقة النووية في أيدي أناس متقلبين

وتابع"البحرية الأمريكية ستبدأ عملية حصار جميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو مغادرته وتصرف إيران في مضيق هرمز ابتزاز للعالم وقادة الدول لا سيما في الولايات المتحدة لن يرضخوا للابتزاز أبدا".

وقال "أصدرت تعليماتي لبحريتنا بتعقب واعتراض كل سفينة في المياه الدولية تدفع رسوما لإيران وأي طرف يدفع رسوما غير قانونية لإيران لن يتوفر له مرور آمن في أعالي البحار".

واكد ان الجانب الامريكي سيبدأ بتدمير الألغام التي زرعها الإيرانيون في مضيق هرمز

الكشف عن نقاط الخلاف التي فجرت المفاوضات في باكستان..

نتنياهو يرفض إقالة بن غفير والمحكمة العليا الاسرائيلية تعقد جلسة موسعة الأربعاء

فشل المفاوضات بين واشنطن وطهران في باكستان..

حزب الله و”أمل” يدعوان أنصارهما لوقف التظاهر حماية للسلم الأهلي و”عدم الانجرار إلى أي “انقسام يريده العدو الإسرائيلي

ترامب يلعن ان البحرية الأمريكية ستبدأ عملية حصار لمضيق هرمز

نتنياهو: الحرب مع إيران لم تنتهِ و"نزع سلاح حزب الله" شرط السلام مع لبنان

باكستان تدعو أمريكا وإيران إلى الالتزام بوقف إطلاق النار : سنواصل دورنا بعد فشل المفاوضات..

زامير يأمر الجيش بالاستعداد لمهاجمة ايران مجدداً..

ترامب يلعن ان البحرية الأمريكية ستبدأ عملية حصار لمضيق هرمز

لابيد مهاجمًا نتنياهو: وقع على كارثة سياسية ولم يحقق أهداف الحرب على إيران ويتباهى بنجاحات الجيش ليُنسينا فشله الذريع

قاليباف: أمريكا لم تكسب ثقة الوفد الإيراني خلال المحادثات ونعتمد ديبلوماسية القوة ..

باكستان تدعو أمريكا وإيران إلى الالتزام بوقف إطلاق النار : سنواصل دورنا بعد فشل المفاوضات..