نتنياهو: حققنا إنجازات كبيرة في لبنان وما زال أمامنا المزيد

الأحد 12 أبريل 2026 09:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو "أحبطنا تهديد التسلل من لبنان إلى بلداتنا بفضل الحزام الأمني الذي أقمناه".

واضاف"نعمل على إبعاد خطر الصواريخ المضادة للدروع وحققنا إنجازات كبيرة في لبنان وما زال أمامنا المزيد".

وقال"غيّرنا وجه الشرق الأوسط وأعداؤنا الإيرانيون ومحور الشر أرادوا تدميرنا والآن يحاربون من أجل بقائهم".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير قاموا، اليوم الأحد، بزيارة تفقدية للقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان.

