ترامب يلعن ان البحرية الأمريكية ستبدأ عملية حصار لمضيق هرمز

واشنطن / وكالات /

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ان إيران وعدت بفتح مضيق هرمز لكنها تعمدت عدم الوفاء بوعدها وتسبب هذا في قلق واضطراب دول كثيرة

واضاف ان إيران غير مستعدة للتخلي عن طموحاتها النووية

وقال "تلقيت إحاطة من فانس وويتكوف وكوشنر بشأن الاجتماع الذي عقد في إسلام آباد"

واكد انه تم الاتفاق على معظم النقاط لكن النقطة الوحيدة المهمة حقا وهي الملف النووي لم يتم الاتفاق عليها

وقال ما اتفق عليه أفضل من استمرار العملية العسكرية، لكنه لا يقارن بأن تكون الطاقة النووية في أيدي أناس متقلبين

وتابع"البحرية الأمريكية ستبدأ عملية حصار جميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو مغادرته وتصرف إيران في مضيق هرمز ابتزاز للعالم وقادة الدول لا سيما في الولايات المتحدة لن يرضخوا للابتزاز أبدا".

وقال "أصدرت تعليماتي لبحريتنا بتعقب واعتراض كل سفينة في المياه الدولية تدفع رسوما لإيران وأي طرف يدفع رسوما غير قانونية لإيران لن يتوفر له مرور آمن في أعالي البحار".

واكد ان الجانب الامريكي سيبدأ بتدمير الألغام التي زرعها الإيرانيون في مضيق هرمز