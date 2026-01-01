حزب الله ينفي اتهامات الداخلية السورية بصلته بخلية اغتيال حاخام يهودي في دمشق

نفى حزب الله اللبناني الادعاءات التي وصفها بـ"الكاذبة والمفبركة" الصادرة عن وزارة الداخلية السورية حول ارتباطه بخلية كانت تعمل على تنفيذ عملية اغتيال لشخصية دينية في العاصمة دمشق.

وأصدر "حزب الله" بيانا بعد اتهامات الحكومة السورية له يوم السبت، بتجنيد خلية إرهابية جهزت عبوة ناسفة لاستهداف حاخام يهودي قرب منزله في حي باب توما بالعاصمة دمشق.

وجاء في البيان: "ينفي حزب الله الادعاءات الكاذبة والمفبركة الصادرة عن وزارة الداخلية السورية حول ارتباطه بخلية كانت تعمل على تنفيذ عملية اغتيال لشخصية دينية، ويؤكد مجددا الموقف المعلن أنه ليس لديه أي نشاط أو ارتباط أو علاقة مع أي طرف في سوريا، وليس له أي تواجد على الأراضي السورية".

وأضاف: "كما يؤكد حزب الله حرصه على أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها بكل مكوناته، ويدعو الجهات المعنية في الدولة السورية إلى التحقق الدقيق قبل إطلاق الاتهامات جزافا، لا سيما في ظل وجود جهات استخبارية تسعى لإشعال التوتر بين لبنان وسوريا".

وكان مصدر أمني سوري كشف يوم السبت، أن الشخصية الدينية التي كان من المخطط استهدافها على أيدي عناصر ممولين من "حزب الله" اللبناني في دمشق، هي الحاخام اليهودي ميخائيل حوري.

بدوره، وجه "تحالف الحاخامات" في الدول الإسلامية شكره إلى السلطات السورية على جهودها في إحباط محاولة اغتيال الحاخام حوري.

وأشاد التحالف بهذه الخطوة، معتبرا أنها تعكس حرص الجهات المعنية على حماية أفراد المجتمع اليهودي، وتعزيز الأمن والاستقرار.