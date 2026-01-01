حماس: الاحتلال يتعمد اعادة هندسة التجويع بغزة وندعو الدول الضامنة للتدخل ..

الأحد 12 أبريل 2026 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة/سما/

قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم ان الاحتلال الاسرائيلي يتعمد تصعيد إجراءاته باتجاه إعادة عملية هندسة التجويع ضد شعبنا في قطاع غزة، عبر التضيق الواسع لإدخال المساعدات بما فيها الدقيق

وأكد في تصريح وصل "سما" ان هذا التقييد للمساعدات هو انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي نص على إدخال المساعدات بكميات محددة لم يلتزم الاحتلال إلا بثلث هذه الكمية.

وأعلن رفض حماس الكامل لتصريحات نيكولاي ميلادنوف الذي ادعى بدخول المساعدات بالكميات المتفق عليها، وهي تصريحات تخالف الواقع على الأرض.

ودعا الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار والأطراف التي شاركت في مؤتمر شرم الشيخ ومجلس السلام، إلى إعلان موقف واضح من سياسة هندسة التجويع الاسرائيلية، وعدم السماح باستمرار هذه السياسة.

