قاليباف: أمريكا لم تكسب ثقة الوفد الإيراني خلال المحادثات ونعتمد ديبلوماسية القوة ..

طهران / وكالات /

قال رئيس البرلمان الإيراني، ​محمد باقر قاليباف، ‌اليوم الأحد، إن وفد بلاده طرح ​مبادرات "تتطلع للمستقبل" ​خلال المفاوضات التي جرت ⁠في إسلام اباد، ​لكن الولايات المتحدة ​لم تكسب ثقة الوفد خلال المحادثات.

وأضاف قاليباف، ​الذي كان ضمن ​فريق التفاوض الإيراني، في ‌منشور ⁠على منصة إكس "لقد فهمت الولايات المتحدة منطق إيران ومبادئها، ​وحان ​الوقت ⁠لتقرر ما إذا كان ​بوسعها كسب ثقتنا ​أم ⁠لا".

وقال: كنت قد أكدت قبل المفاوضات أننا نمتلك حسن النية والإرادة اللازمة، لكننا وبسبب تجاربنا في حربين سابقتين، لا نثق بالطرف المقابل.

ولفت قاليباف إلى أن بلاده تعتبر "دبلوماسية القوة" أسلوباً موازياً للمواجهة العسكرية من أجل استرداد حقوق الشعب الإيراني، قائلاً: لن نتوقف لحظة عن السعي لتثبيت منجزات أربعين يوماً من الدفاع الوطني الإيراني.. كما نعرب عن تقديرنا لجهود دولة باكستان الصديقة والشقيقة في تسهيل هذه المفاوضات، ونحيي الشعب الباكستاني.