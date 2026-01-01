نتنياهو يرفض إقالة بن غفير والمخكمة العليا الاسرائيلية تعقد جلسة موسعة الأربعاء

القدس المحتلة/سما/

قدّم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رده إلى المحكمة العليا صباح اليوم الاثنين بشأن الالتماسات المطالبة بإقالة وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير من منصبه.

وأعرب نتنياهو في رده عن معارضته الشديدة، مؤكداً أن هذا الطلب "غير دستوري".

ووفقاً لرئيس الوزراء، فإن المحكمة العليا لا تملك سلطة التدخل في قرارات الحكومة وسلطتها التقديرية فيما يتعلق بتعيين الوزراء.

وفي بداية العام، كتبت المستشاره القضائية أن بن غفير "استغل منصبه للتأثير بشكل غير لائق على أنشطة الشرطة الإسرائيلية في أكثر المجالات حساسية لإنفاذ القانون والتحقيقات، وانتهك المبادئ الديمقراطية الأساسية".