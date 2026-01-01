باكستان تدعو أمريكا وإيران إلى الالتزام بوقف إطلاق النار : سنواصل دورنا بعد فشل المفاوضات..

دعا وزير الخارجية الباكستاني، اليوم الأحد، واشنطن وطهران إلى مواصلة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار رغم فشل المحادثات بينهما لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط في التوصل إلى اتفاق.

وقال إسحاق دار الذي استضافت حكومته المحادثات، في بيان مقتضب بثته وسائل إعلام رسمية "من الضروري أن يواصل الطرفان التزامهما بوقف إطلاق النار".

واكد أن "باكستان كانت وستواصل القيام بدورها في الايام المقبلة لتسهيل المشاركة والحوار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية".

وكانت المفاوضات الإيرانية الأميركية التي عقدت في إسلام آباد قد انتهت فجر الأحد، من دون التوصل إلى اتفاق، فيما عزت وكالة "تسنيم" الإيرانية ذلك إلى "المطالب الأميركية المفرطة".



وفي السياق، أعلن نائب الرئيس الأميركي "جي دي فانس"، في تصريحات فجرا، أن وفد الولايات المتحدة عاد إلى واشنطن من دون التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن الملف النووي.



وقال فانس إن "الجانب الإيراني لم يقدّم أي التزام إيجابي بشأن الأسلحة النووية"، مضيفا أنه "على الرغم من التفاوض بنيّة حسنة وتقديم أفضل ما يمكن تقديمه من جانبنا، لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق مُرضٍ للطرفين".



وأشار إلى أن "المنشآت النووية الإيرانية تم تدميرها"، إلا أن إيران "لم تتعهد بوقف برنامجها النووي"، لافتا النظر إلى أن المفاوضات استمرت لساعات من دون تحقيق "أي تقدّم ملموس".