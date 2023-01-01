الجيش الاسرائيلي بواصل نسف منازل وإطلاق النار شرق غزة

الأحد 12 أبريل 2026 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الاسرائيلي بواصل نسف منازل وإطلاق النار شرق غزة



غزة/سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 185في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد مواطن وإصابة أعداد اخرى في مختلف مناطق القطاع .

وأعلنت مصادر طبية استشهاد الفتى علي حسام ابو طالب 17 عاما برصاص الاحتلال ببيت لاهيا شمال القطاع.

وقالت مصادر محلية ان الاحتلال أطلق النار علي اربعة مواطنين قرب الخط الأصفر لم يتضح مصيرهم.

كما اصيب مواطن بجراح بالغة اثر قصف بصاروخين نفذته طائرات الاستطلاع صوب خيمة بمنطقة المشاعلة بدير البلح وسط قطاع غزة.

ودوت انفجارات عنيفة جدا ناجمة عن تفجير الاحتلال منازل المواطنين شرق مدينة غزة.

ويتواصل القصف المدفعي في الاحياء الشرقية لمدينة غزة.

وأطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بشكل مكثف شرقي جباليا شمال قطاع غزة.

كما أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار جنوبي وشرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

الاحصائيات

وخلال الـ48 ساعة الماضية وصل مسافي وزارة الصحة بغزة 11 شهيدا و26 إصابة.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 749 اضافة إلى 2082 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 759 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 72328 شهيدا و172184 مصابا.

