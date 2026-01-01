  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

سوريا تكشف تفاصيل إحباط عملية اغتيال حاخام في دمشق خطط لها خلية لحزب الله

السبت 11 أبريل 2026 11:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
دمشق/ وكالات/

كشف مصدر أمني أن الشخصية الدينية التي كان من المخطط استهدافها على أيدي عناصر ممولين من "حزب الله" اللبناني في دمشق، هي الحاخام ميخائيل حوري.

وفي وقت سابق من يوم السبت كشفت وزارة الداخلية السورية عن جهة تمويل خلية إرهابية كانت تنوي تنفيذ عمل تخريبي عبر زرع عبوة ناسفة أمام منزل شخصية دينية في منطقة باب توما بدمشق، وقالت إن الخلية مرتبطة بـ"حزب الله" اللبناني.

وجاء في بيان الداخلية السورية: "العملية ثمرة متابعة أمنية دقيقة لتحركات مشبوهة داخل العاصمة، حيث نجحت الوحدات المختصة في رصد امرأة ضمن الخلية أثناء محاولتها تنفيذ عمل تخريبي عبر زرع عبوة ناسفة أمام منزل إحدى الشخصيات الدينية في محيط الكنيسة المريمية بمنطقة باب توما".

وكشفت التحقيقات الأولية، بحسب الداخلية، عن ارتباط الخلية بـ"حزب الله" اللبناني، وتلقي أفرادها تدريبات عسكرية تخصصية خارج البلاد، شملت مهارات زرع العبوات الناسفة، حسب بيان الداخلية السورية.

ونشرت الداخلية السورية صورا لأفراد الخلية بعد توقيفهم وصورا للعبوة الناسفة وكانت موصولة بجهاز اتصال للتفجير عن بعد.

الأكثر قراءة اليوم

الأخبار الرئيسية

