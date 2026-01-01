نتنياهو: الحرب مع إيران لم تنتهِ و"نزع سلاح حزب الله" شرط السلام مع لبنان

السبت 11 أبريل 2026 10:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء السبت إن الحرب على إيران لم تنته بعد، مشيرا إلى أن "لدينا المزيد مما نفعله"، في ثاني تصريح مسجل له دون حضور صحافي أو الرد على أسئلة منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار الهش فجر يوم الأربعاء الماضي.

وعدّ أن حرب الـ12 يوما في حزيران/ يونيو 2025، ثم الحرب التي اندلعت في شباط/ فبراير 2026، منعت إيران من حيازة قنبلة نووية، وأضاف أنه "لا يزال هناك يورانيوم مخصب في إيران وعلينا استخراجه إما بالاتفاق أو بطرق أخرى".

وأضاف "لقد كسرنا حاجز الخوف من العمل ضد إيران. أبعدنا تهديدا وجوديا مزدوجا"؛ في إشارة إلى البرنامج النووي والصواريخ الباليستية.

وتابع نتنياهو "هناك من يقول إنه لا توجد لدينا إنجازات. لدينا إنجازات هائلة ويتجلى ذلك في النظام (الإيراني) الضعيف الذي يتوسل لوقف إطلاق النار، وأيضا في الصراعات الداخلية داخل القيادة، ونحن نعلم بذلك. إيران لم تعد كما كانت، هم الذين هددوا بتدميرنا يقاتلون الآن من أجل بقائهم".

وتحدث عن لبنان قائلا "نتيجة للقوة التي أظهرناها، توجه لبنان خلال الشهر الماضي عدة مرات لبدء محادثات سلام مباشرة. وقد وافقت على ذلك بشرطين: نريد الوصول إلى نزع سلاح حزب الله، واتفاق سلام حقيقي يصمد لأجيال".

ويأتي تصريح نتنياهو في وقت تعقد مفاوضات مباشرة بين أميركا وإيران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، والتي بدأت جولتها الأولى السبت ومن المقرر أن تتواصل لغاية الأحد.

