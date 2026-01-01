ترامب: المحادثات مع إيران انطلقت..

السبت 11 أبريل 2026 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن / وكالات /

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم السبت، أنّ "مضيق هرمز سيُعاد فتحه في المستقبل غير البعيد"، وأن عملية فتح مضيق هرمز وتنظيفه قد بدأت خدمة لدول في مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أنّ "التطورات الجارية في أسواق الطاقة تعكس وجود بدائل عن المسار البحري عبر المضيق".

وفي حديث لقناة "نيوز نيشن"، قال ترامب: "إنّ المحادثات مع إيران في إسلام آباد بدأت رسمياً"، مؤكّداً أنّ "الوقت لن يستغرق طويلاً لمعرفة ما إذا كان الوفد الإيراني يتصرف بحسن نية في هذه المفاوضات".

وفي سياق متصل، تحدث عن ارتفاع احتياطيات النفط الأميركية وجودة إنتاجها، لافتاً إلى أنّ "أعداداً كبيرة من ناقلات النفط تتجه إلى الولايات المتحدة لتحميل النفط والغاز".

اجتمع كبار المسؤولين الأميركيين والإيرانيين في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، اليوم، لإجراء محادثات تهدف إلى إنهاء الصراع بينهما، والذي أودى بحياة الآلاف، وأثر سلباً على إمدادات الطاقة وأضرّ بالاقتصاد العالمي.

