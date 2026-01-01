طهران : مدمّرة أمريكية انسحبت من مضيق هرمز بعد تحذير حاسم من إيران

- أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قبل دقائق في مقابلة مع قناة الأخبار الإيرانية، إلى "حالات من احتمال خرق وقف إطلاق النار"، تمّ منعها عبر ردّ فعل فوري من الجهاز الدبلوماسي وتحذير حاسم من القوات المسلحة.

- وقالت مصادر رسمية ايرانية أن إشارة المتحدث كانت إلى تحرّك مدمّرة أمريكية من ميناء الفجيرة باتجاه مضيق هرمز، والتي واجهت فوراً ردّاً من القوات المسلحة.

- ووفقاً للمعطيات، قامت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية برصد موقع المدمّرة بدقة، وأبلغت وفد التفاوض في باكستان بذلك.

- بدوره، نقل الوفد الإيراني القضية فوراً إلى الطرف الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني.

- وبالتزامن، تم توجيه تحذير جدي للمدمّرة بأنه في حال اقترابها من مضيق هرمز، سيتم استهدافها.

- وقد أبلغت إيران بشكل صريح عبر الوسيط الباكستاني أنه "إذا استمر تحرّك السفينة، فسيتم استهدافها خلال 30 دقيقة، كما ستتضرر المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة".

- واشارت مصادر إيرانية إلى أن الرد الحازم من القوات المسلحة، إلى جانب التحذير والمتابعة من قبل وفد التفاوض، أدى إلى إصدار أمر بوقف تحرّك هذه السفينة.

- واضافت "حظي هذا النهج الإيراني — الذي يجمع بين المسؤولية والحزم، ويعكس تنسيقاً وثيقاً بين القوات المسلحة والجهاز الدبلوماسي — بإشادة كبيرة من الوسيط الباكستاني.