الإمارات العالمية للألمنيوم تعلن القوة القاهرة وتعلق جزءا من إمداداتها

ابو ظبي/سما/

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA)، أكبر منتج للألمنيوم في الشرق الأوسط، حالة القوة القاهرة وعلقت مؤقتا جزءا من إمداداتها، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن وثائق.

وجاء في تقرير الوكالة نقلا عن وثائق داخلية: "قامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للمعادن في الشرق الأوسط، بتفعيل بنود القوة القاهرة لتعليق مؤقت لعدد من الإمدادات على الأقل، بعد تعطل أحد مصاهر الألمنيوم التابعة لها"، بعد أن تضررت المنشأة نتيجة هجوم إيراني في بداية أبريل.

وأشارت التقديرات الأولية إلى أن استعادة إنتاج الألمنيوم الأولي بالكامل قد تستغرق ما يصل إلى 12 شهرا، حيث يتطلب الأمر إصلاح البنية التحتية المتضررة وإعادة تشغيل خلايا الاختزال بشكل تدريجي، بينما قد تستأنف مصفاة الألومينا ومصنع إعادة التدوير بعض العمليات في وقت مبكر وفقا لتقييم الأضرار.

ووفقا لمصادر وكالة "بلومبيرغ"، فإن المصهر فقد الطاقة الكهربائية نتيجة الهجوم، مما أدى إلى إغلاق غير منضبط لوحدات الصهر وتصلب المعدن داخل غرف الصهر مسببا أضرارا كبيرة للإنتاج.

جاء ذلك بعد أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير بشن ضربات على أهداف في الأراضي الإيرانية، بما في ذلك طهران، وأفيد عن وقوع دمار ومقتل مدنيين، وشنت إيران ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية وصناعية في منطقة الشرق الأوسط.

ويُعد المصنع من بين الأكبر عالمياً، وقد أنتج 1.6 مليون طن من الألمنيوم في 2025. ولم ترد الشركة فوراً على طلب للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية في الإمارات.

ينتج الشرق الأوسط نحو 9% من الإمدادات العالمية للألمنيوم، وتقوم "الإمارات العالمية للألمنيوم" وغيرها بدور رئيسي في تزويد المصنعين عبر أوروبا وآسيا والولايات المتحدة. وحتى قبل استهداف القطاع بشكل مباشر، أدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز الحيوي من قبل إيران إلى نقص في المدخلات الأساسية لدى كبار المنتجين في المنطقة. ويتوقع القطاع موجة متسلسلة من خفض الإنتاج ما لم يُعاد فتح المضيق سريعاً.

ارتفعت العقود الآجلة للألمنيوم في بورصة لندن للمعادن منذ اندلاع الحرب مع إيران في أواخر فبراير. وزادت الأسعار 1.6% لتغلق عند 3498.50 دولار للطن يوم الجمعة، مسجلة مكاسب للأسبوع الثالث توالياً بلغت 0.8%.

وفي ليلة 8 أبريل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق مع إيران لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لاحقا عن فتح مضيق هرمز، الذي تمثل إمداداته حوالي 20% من الإمدادات العالمية من النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال.

وتستضيف العاصمة الباكستانية إسلام آباد حاليا مفاوضات بين وفد إيراني برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووفد أمريكي بقيادة نائب الرئيس جي دي فانس للتوصل إلى تسوية دائمة.